WSJ: «позорный уход» Байдена из Афганистана стал пощёчиной для НАТО

Хотя союзники США по НАТО пролили в Афганистане немало крови, Джо Байден вывел войска из этой страны без каких-либо серьёзных консультаций, что стало для альянса настоящей «пощёчиной», пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, подобное решение, как и исполнение плана по выводу войск, нанесло удар по репутации Америки, в то время как Байдену больше никогда не будут доверять так, как доверяли раньше.

«Помните, как кандидат в президенты США Джо Байден говорил, что Америке «нужен лидер, которого уважает мир»? Очевидно, президент Байден об этом позабыл. В числе многих последствий его непродуманного вывода войск из Афганистана — ставшее также одним из наиболее серьёзных — урон, который этот шаг нанёс отношениям Америки с её союзниками, особенно в Европе», — пишет The Wall Street Journal.

Афганистан был операцией НАТО, и союзники Америки по альянсу пролили в этой стране немало крови, и потратили в ходе этого конфликта значительные средства. Более тысячи человек погибло, а миллиарды долларов пошли на обеспечение военных действий и восстановление страны.

Члены НАТО пошли на подобные жертвы во имя исполнения своих обязательств по союзному договору после терактов 11 сентября, когда впервые в истории был задействован пункт о коллективной обороне. Союзники США в Европе также не были заинтересованы в коллапсе страны с населением почти 40 млн человек, что привело бы к волне беженцев и расползанию терроризма.

И всё же вывод Байденом американских войск из Афганистана стал «пощёчиной» для союзников США по НАТО. Они не хотели, чтобы США выводили войска, но американский лидер их всё же вывел. Из-за неудач в ходе этого процесса Вашингтону пришлось эвакуировать по воздуху тысячи своих граждан и многих афганцев, которые помогали иностранным государствам.

При этом Вашингтон над своими парнёрами чуть ли не насмехается: в своей речи о выводе войск Байден лишь мельком упомянул НАТО и ни словом не обмолвился о европейских союзниках США. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, по некоторым данным, телефонного разговора с Байденом пришлось ждать полтора дня.

Совсем неудивительно, что европейские лидеры кипят от гнева. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал соглашение Трампа и Байдена с талибами «гнилой сделкой» сразу же после того, как талибы начали захватывать куски страны.

По имеющимся данным, канцлер Германии Ангела Меркель заявила своей партии, что, по её мнению, Байден вывел войска из Афганистана «по причинам внутриполитического характера», а её возможный преемник Армин Лашет назвал этот шаг Вашингтона «самым большим провалом НАТО с момента его основания».

В своё время на президента Франции Эммануэля Макрона обрушился шквал критики, когда в 2019 году он заявил о «смерти мозга» НАТО. Тогда он предупредил, что вне зависимости от того, кто стоит во главе США, эта страна становится всё менее надёжным союзником. Однако теперь из-за решения Байдена о выводе войск эти слова Макрона кажутся пророческими, и довольно странно, что Макрон пока что скромно об этом умалчивает.

Европейские лидеры не ждали, что США останутся в Афганистане навечно и никогда не просили об этом. Однако им бы всё же хотелось, чтобы США — если те решат уйти — прежде проконсультировались на этот счёт со своими партнёрами. Тот факт, что Байден не стал этого делать, — убедительное доказательство того, что либеральные интернационалисты Байдена не слишком сильно отличаются от республиканцев Трампа.

При этом другие союзники США такое поведение заметили. В частности, на этой неделе президент Тайваня Цай Иньвэнь заявила, что в свете ухода США из Афганистана «их единственный выход — это стать сильнее и сплотиться, укрепив решимость к самообороне». Такое заявление очень красноречиво, поскольку Байден отмечал, что уходит из Афганистана, чтобы перебросить больше ресурсов в Восточную Азию. В результате его беспорядочный уход снизил доверие партнёров к США.

«Президент, который разбирается в международных делах так же хорошо, как, по его словам, разбирается Байден, должен понимать, какой ущерб его позорный уход из Афганистана нанёс репутации Америки и союзам, в которых она состоит. Ему никогда больше не будут доверять так, как прежде», — подытоживает The Wall Street Journal.