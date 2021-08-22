Символическое поражение и эгоизм: обозреватель El Pais о значении вывода войск США из Афганистана

США принесли продвижение демократических ценностей в Афганистане в жертву своим геополитическим интересам в борьбе за мировую гегемонию с Китаем, предполагает политолог Хосе Мария Лассаль в своей статье для испанской El País. Как полагает Лассаль, «серьёзная символическая» неудача стран Запада в регионе «подрывает доверие к прогрессивному либерализму в мире».

После «унизительной и опасной» для Запада победы движения «Талибан»* в Афганистане остаётся множество вопросов, однако бесспорно одно: США и воевавшие вместе с ними союзники по НАТО «потерпели очень серьёзное символическое поражение», пишет в статье для El País политолог Хосе Мария Лассаль.

В частности, политолог задаётся вопросом, что произошло, что, казалось бы, разумный вывод американских войск из страны привёл к стремительному захвату Афганистана представителями «Талибана». По мнению Лассаля, ответа на этот вопрос у него нет, однако его стоит искать в «истории и геополитической ДНК, скрытых в ущельях и горных хребтах» Афганистана.

Кроме того, автора статьи интересует, послужило ли причиной для вывода войск то, что проиграть от этого должны были прежде всего Китай, Россия, Иран и Пакистан. Лассаль предполагает, что, вероятно, одной из причин прекратить войну в Афганистане для Соединённых Штатов стал расчёт относительно противостояния, которое они ведут за мировую гегемонию с Китаем.

Однако Китай, пожалуй, выиграл от «установившегося в Афганистане статус-кво» больше других, в отличие от Запада. Серьёзной и символичной неудачу западных стран делает, во-первых, то, что спустя два десятилетия американского военного присутствия в Афганистане после вывода войск в стране всё вернулось на круги своя. Во-вторых, то, что колоссальные усилия американских военных и материальные вложения оказались напрасными. Кроме того, решения правительств западных стран, принятые по мере ускорения продвижения «Талибана», заставляют усомниться в искренности их приверженности демократическим ценностям, которые они пытались насаждать. И, наконец, США и ЕС не постеснялись бросить людей, которые поверили в них.

Политолог отмечает, что всё это «подрывает доверие к прогрессивному либерализму в мире». По его мнению, как в США, так и в Европе найдутся те, кто поспешит воспользоваться сложившейся ситуацией, для того чтобы способствовать продвижению авторитаризма в своих интересах. Лассаль предупреждает, что вскоре в европейских странах под предлогом защиты христианских ценностей станут призывать к закрытию границ для афганских беженцев.

В том, что касается ситуации в самом Афганистане, Лассаль в своей статье для El País полагает, что там разворачивается всё та же «большая игра», которая некогда натравила друг на друга СССР и Великобританию, заставив бороться за имперский контроль над страной. Однако, вероятно, теперь эта «игра» приобрела глобальный характер.

При этом эксперт опасается того, что США действуют на международной арене, исходя из геополитической стратегии имперской республики, а не из этики сотрудничества в рамках продвижения демократии в мире. Это будет особенно опасно, «если будет окончательно доказано, что Китай никогда не станет надёжным мировым лидером из-за неэффективности своих институтов».

Лассаль сожалеет, считая, что мир остался без надежды, когда «США и Европа вернулись к привычным делам» и фактически принесли демократические ценности в жертву «эгоизму глобальной геополитики».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.