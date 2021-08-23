Fox News: «Они смеются над нами!» — афганские боевики опубликовали пародию на легендарное фото времён Второй мировой

Боевики «Талибана» сфотографировались в трофейном американском обмундировании, пародируя знаменитое водружение флага над Иводзимой, передаёт Fox News. По мнению корреспондента телеканала, с помощью публикаций пропагандистских материалов в социальных сетях афганские радикалы пытаются вовлечь в свои ряды новых единомышленников.

Выведите на экран эту фотографию Иводзимы. Талибы* в нашем же военном снаряжении высмеивают наших военнослужащих. Айша, вы замечательный журналист, и вы знаете, что в некоторых ситуациях картинка не менее важна, чем дела. И когда видишь подобные изображения по всем соцсетям и в некоторых СМИ, думаешь: «Ничего себе, «Талибан»* сейчас смеётся над нами».



АЙША ХАСНИ, корреспондент Fox News: Но именно так они и работают. Они используют пропаганду, они продолжают работать в Twitter. И с помощью этих методов они будут и дальше вербовать новых и новых боевиков.



Но, как уже отметили и Чарли, и Лиза, есть серьёзная обеспокоенность насчёт этого вооружения, которое мы там оставили. Думаю, если бы вы спросили любого военного корреспондента, освещавшего Афганистан, он сказал бы вам, что это как «День сурка», опять всё с начала, и можно с точностью предсказать, что будет дальше.



Послушайте, у нас есть военные стратегии, наши вооружённые силы всегда в высшей степени готовы избавиться от этого, если мы захотим. Вопрос в том, пойдёт ли по этому пути администрация Байдена.



И, кажется, мы видели кое-какие намёки на намерения администрации. Конечно же, Лиза указала на это. Они сейчас доверяются «Талибану», ведут с ним переговоры, чтобы как-то стабилизировать обстановку и дать людям возможность попасть в аэропорт. Вопрос в том, продолжат ли они вести переговоры с «Талибаном». Кажется, президента Байдена спрашивали: «Доверяете ли вы «Талибану»?» И этот вопрос мы должны задавать ему снова и снова в ближайшие дни.



Дата выхода в эфир 22 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.