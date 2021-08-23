Guardian: лидер афганской оппозиции заявил о «неизбежности» гражданской войны, если «Талибан» не пойдёт на переговоры
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа.
Отвечая на вопрос о том, поддержали ли бы в Вашингтоне инициативу о введении санкций против радикального движения «Талибан»* при определённых условиях, президент США Джо Байден ответил утвердительно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.
Нежелание лидеров ряда западных стран принять участие в инициированном Киевом форуме «Крымская платформа» президент Украины Владимир Зеленский объяснил их страхом перед Россией.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что встречался с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
С начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек, при этом около 28 тыс. граждан покинули республику с 14 августа, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Во втором туре испанской Примеры мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Леванте».
В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати россиянин Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву.
В Европе намерены достичь климатического нейтралитета. Это означает, что через 25 лет страны будут нуждаться в гораздо меньших объёмах газа, нежели сейчас, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, поделилась эмоциями от победы на Играх в Японии.
Британская королева Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд в случае, если заявления её внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут клеветническими.
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с казанским «Рубином» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чрезвычайная ситуация произошла во время матча третьего тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Ницца» — «Марсель».
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
В рамках первого тура итальянской Серии А «Рома» оказалась сильнее «Фиорентины».
В центре погоды «Фобос» рассказали о погоде в Москве на следующей неделе.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу команда Сенегала одержала победу над португальцами.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировали проведение украинского форума «Крымская платформа».
Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Янг Бойз».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что «в ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с».
Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (2:1).
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой» рассказала личную историю, связанную с российским флагом.
В матче второго тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эльче».
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 1» назвал число обратившихся за помощью в посольство афганцев.
Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался относительно будущего футболиста.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.
В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковные «Химки» и казанский «Рубин» сыграли вничью.
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко назвал площадь природного пожара в регионе.
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:1) признался, что изменил систему подготовки в нынешнем сезоне.
В матче первого тура итальянской Серии А «Удинезе» и «Ювентус» не выявили победителя.
В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Ирине Бегу.
В «Талибане»* заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер.
Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал отсутствие португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч первого тура Серии А против «Удинезе».
В ГУ МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в мордовском заповеднике.
Сборная Бразилии по пляжному футболу обыграла команду Сальвадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Москве.
В рамках второго тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Кёльном».
В рамках второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Арсеналом».
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ФК «Краснодар» (2:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что президент Афганистана Ашраф Гани за день до своего бегства из страны заявлял Вашингтону, что намеревается биться до конца с радикальным движением «Талибан»*.
Сборная России по самбо завоевала пять золотых медалей на первом Кубке президента Международной федерации самбо (FIAS) в Санкт-Петербурге.
В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» на своём поле проиграл «Ростову».
Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане.
Женская сборная России по волейболу разгромила команду Азербайджана в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Сербии.
Более 80 человек эвакуировали из садового товарищества «Мирный» в Свердловской области из-за угрозы распространения природного пожара.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть туринский клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Число жертв лобового столкновения «газели» и легкового автомобиля в Ростовской области увеличилось до шести.
В матче второго тура чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, сборная Швейцарии одержала победу над командой Белоруссии.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC назвал число людей, эвакуированных из Афганистана американской стороной.