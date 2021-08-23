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Guardian: лидер афганской оппозиции заявил о «неизбежности» гражданской войны, если «Талибан» не пойдёт на переговоры

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Один из лидеров сопротивления «Талибану» Ахмад Масуд заявил, что если талибы не пойдут на диалог и не примут идею разделения власти, то в стране неизбежно разразится новая гражданская война. При этом оппозиция пообещала стоять до конца, пишет Guardian.
Guardian: лидер афганской оппозиции заявил о «неизбежности» гражданской войны, если «Талибан» не пойдёт на переговоры
Reuters
Одна из главных фигур афганского сопротивления Ахмад Масуд предупредил, что новая гражданская война будет неизбежна, если «Талибан»* не достигнет с оппозицией полноценного соглашения о разделении власти. «Мы противостояли Советскому Союзу, мы сможем противостоять и «Талибану», — заявил он, как пишет Guardian.
 
Лидер Национального фронта сопротивления Афганистана, Ахмад Масуд укрепился на базе в долине Панджшер. Там же укрывается и бывший вице-президент страны. Они ранее призвали США помочь им оружием. «Талибан», в свою очередь, заявил, что направляет туда силы, чтобы заставить сопротивление сдаться.
 
Сейчас внимание талибов направлено на аэропорт в Кабуле: они хотят показать, что контролируют территорию за его пределами. Они стреляли в воздух и дубинками заставляли людей стоять в очереди у ворот, а не толпиться вокруг. Некоторые западные чиновники расценили такие действия «Талибана» как «воодушевляющие».
 
При этом «Талибан» поспешил обвинить США в тирании: «Весь Афганистан в безопасности, но в аэропорту, который находится под управлением американцев, анархия». Талибы призвали американцев не распространять среди афганцев мнение, будто «Талибан» — это враг.
 
Талибы заявляют, что никого не принуждают присоединяться к ним, что любой человек может покинуть страну, если захочет, пишет Guardian.
 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Guardian Великобритания Европа
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