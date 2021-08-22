Welt: немецкий спецназ вытаскивает граждан Германии из Кабула на вертолётах

Германия проводит военную операцию по спасению своих граждан из Кабула, сообщает Welt. В ней задействованы силы спецназа, которые на вертолётах прилетят в столицу Афганистана и помогут тем, кто не смог добраться до аэропорта. Спецназовцы даже предложили задействовать бронетехнику, но военное руководство сочло эту затею слишком опасной, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

С нами на связи из Ташкента в Узбекистане наш корреспондент Кристоф Ваннер. Кристоф, Министерство обороны Германии сообщило, что два вертолёта бундесвера летят в Афганистан. В чём цель операции, что они должны сделать?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Вертолёты должны существенно расширить радиус действия военных в Кабуле. Задача заключается в том, чтобы вывезти из Кабула и его пригорода людей, которые не смогли добраться до аэропорта. В первую очередь речь идёт о гражданах Германии. Как всё это будет происходить? Во время этой операции прикрытие бундесверу обеспечат американцы, которые следят за небом на своих тяжёлых вертолётах. Бундесвер же на своих лёгких вертолётах проведёт эвакуацию.

Один из вертолётов останется в воздухе, другой приземлится. На его борту находится спецназ бундесвера, то есть лучшие из лучших. Эти спецназовцы натренированы для проведения операций по эвакуации, освобождения заложников и антитеррористической борьбы. Два бойца будут на борту, с ними два пилота. Забрать с собой они смогут до шести человек. Речь в первую очередь идёт о людях, которые боятся выйти из дома из-за «Талибана»* или не могут этого сделать по состоянию здоровья.

Кристоф, в воинской части специального назначения предложили провести операцию с использованием бронетехники. Дело до этого дойдёт?

КРИСТОФ ВАННЕР: На данный момент нет. Но вы правильно сказали. До начала этой операции по эвакуации воинская часть специального назначения сама, по собственной инициативе предложила въехать в Кабул на бронетехнике, чтобы освободить, спасти и эвакуировать граждан Германии. Пока что военное руководство, генеральный инспектор бундесвера Цорн говорит, что это слишком опасно. Но если ситуация продолжит обостряться, вполне возможно, что к предложению воинской части специального назначения вернутся.

Все говорят о спасении людей в Кабуле, но как обстоят дела с помощниками Германии в Мазари-Шарифе и Кундузе, где дислоцировался бундесвер?

КРИСТОФ ВАННЕР: Всё верно. Мазари-Шариф — это действительно очень важное место для помощников бундесвера. Не стоит забывать, что лагерь Мармаль был самым большим лагерем бундесвера в Афганистане. И, конечно, оттуда до сих пор не могут выбраться многие люди. Помощники, которые годами работали на бундесвер. Теперь им угрожает колоссальная опасность, потому что акции мести со стороны «Талибана» вполне ожидаемы. Но на вопрос: «Что произойдёт с этими людьми?» — нет ответа. Расширять операцию по эвакуации в Кабуле до Мазари-Шарифа не планируется. Это, естественно, огромная проблема. В конечном счёте всё сводится к тому, что этих людей бросают на произвол судьбы.

С нами на связи из Ташкента был Кристоф Ваннер. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 21 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

