Усмирение оппозиции и распространение идей — NYT о том, как «Талибан» превратил соцсети в инструмент пропаганды

Захватив власть в Афганистане, движение «Талибан» сделало из социальных сетей инструмент пропаганды, используя интернет для усмирения оппозиционных настроений и распространения своих идей, пишет The New York Times. При этом ориентируются талибы не только на афганцев, но и на иностранных граждан, создавая контент в том числе на английском языке.

В одном из видеороликов, появившихся в сети, представитель «Талибана»* заверил женщин-медиков, что они не лишатся работы. В другом — боевики обратились к сикхам, религиозному меньшинству, заявив, что те свободны и находятся под защитой. В прочих роликах представители движения утверждают, что следят за правопорядком в Кабуле.

Как пишет The New York Times, талибы, которые официально запретили интернет в стране, когда впервые пришли к власти, сейчас превратили социальные сети в инструмент «усмирения оппозиции и распространения своих идей». Представители движения используют тысячи аккаунтов в Twitter — как официальные, так и анонимные, — чтобы успокоить напуганных афганцев.

Однако образы, которые они создают в соцсетях, резко контрастируют с кадрами эвакуации американцев из аэропорта Кабула или жестокости в отношении протестующих против новой власти, облетевшими весь мир. За годы повстанческой деятельности талибы отточили свои цифровые возможности и теперь наглядно демонстрируют, как они могут использовать их для управления Афганистаном, продолжая придерживаться своих религиозных догматов и прибегать к насилию.

Афганские социальные сети едва ли хороший показатель общественных настроений в стране, однако талибы показали, что могут эффективно использовать технологии. По словам профессора Военно-морской аспирантуры в городе Монтерей, Калифорния, Томаса Джонсона, талибы будут и дальше «использовать социальные сети, чтобы говорить афганскому народу, что он должен делать».

Впрочем, противники «Талибана» будут использовать в интернете те же тактики, которых придерживались сами боевики для укрепления своей власти. Связи с остальным миром позволят противникам новой власти разоблачать любые их преступления и заручиться поддержкой в своём сопротивлении.

Однако талибы в соцсетях отвергают все обвинения в свой адрес, указывая на стремление к миру и единству. Главной причиной многолетнего конфликта боевики называют американцев и других иностранцев, утверждая, что с сожалением наблюдали за кадрами из аэропорта Кабула. Ещё одним способом достижения своих целей боевиками издание называет журналистов, верных режиму, которые курсируют по улицам недавно захваченных городов, снимая людей, которые рассказывают о том, что поддерживают новую власть.

Талибам удалось разместить в интернете многое из того, на что они делали ставку. Даже несмотря на блокировку всем известных аккаунтов (связанных с радикальным движением) в Facebook и YouTube, там появились десятки новых аккаунтов. При этом боевики сосредоточили свои усилия на Twitter, который не запрещает «Талибану» использовать сервис.

Однако, как и в Facebook, в Twitter заявили, что намерены защищать аккаунты афганцев, некоторые из которых поспешили очистить свои странички, опасаясь за свою безопасность. Другие, напротив, используют свои аккаунты, чтобы сопротивляться новой власти.

Как напоминает NYT, сегодняшний Афганистан далёк от того, где интернет был запрещён в 2001 году. При правительстве, поддерживаемом США, по всей стране появились вышки сотовой связи. По данным компании Statista, специализирующейся на рыночных и потребительских данных, число пользователей мобильных телефонов в 2019 году выросло до более чем 22 млн по сравнению с всего лишь 1 млн афганцев в 2005 году. По оценкам экспертов, доступ к мобильным есть у 70% населения страны.

«Смартфоны стали очень успешным оружием талибов. Сейчас все они питают особую любовь к смартфонам», — рассказал независимый исследователь Абдул Сайед. В основном они распространяют контент, являющийся смесью предложений об амнистии и запугивания. Благодаря этому в ходе летнего наступления они создавали ощущение неизбежной победы, в результате чего множество городов сдались без боя.

Так как «Талибану» было бы сложно блокировать весь контент с негативом в свой адрес, они решили избрать иную стратегию и наводнили социальные сети своими собственными сообщениями. Талибы быстро восприняли интернет как новый инструмент пропаганды. Им не впервой восстанавливать веб-сайты, которые блокируют, или использовать хэштеги для запугивания граждан.

Впрочем, ориентируются боевики не только на местных жителей, публикуя сообщения на английском языке и проводя прямые трансляции мероприятий для прессы.

Тем не менее социальные сети демонстрируют признаки сопротивления. Так, на платформах распространяются видеозаписи, свидетельствующие о жестокости представителей «Талибана» по отношению к местным жителям, пишет The New York Times.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.