Wall Street Journal Оригинал

WSJ: поражение в Афганистане стало апогеем американской некомпетентности

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Поражение США и их союзников в Афганистане таит в себе более глубокий кризис, пишет The Wall Street Journal. Многие обозреватели расценивают это как апогей многолетней американской некомпетентности — и чтобы восстановить утраченное доверие внутри страны и за рубежом, Вашингтону придётся подтягивать свою внешнюю политику на более высокий уровень, считает автор.
WSJ: поражение в Афганистане стало апогеем американской некомпетентности
Reuters

Согласно последним опросам NBC News, 25% респондентов одобряют действия президента Джо Байдена в Афганистане — и это можно считать хорошей новостью для американской администрации, пишет The Wall Street Journal. Однако найти поддержку и одобрение за рубежом Вашигтону становится всё сложнее. По мнению автора, афганское поражение таит в себе «более глубокий кризис», причём зарубежные обозреватели видят в этом апогей многолетней американской некомпетентности, отмечается в статье. 

Союзники США по Организации Североатлантического договора в ужасе от такого поворота событий, а Греция возводит стены на границе, чтобы предотвратить новый наплыв беженцев, констатирует The Wall Street Journal. Арабские страны Ближнего Востока тоже встревожены, Израиль и Индия пребывают «в унынии» — в то время как Китай и Россия «смотрят на происходящее с презрением», подчёркивает автор.

И это далеко не «обычный кризис доверия», с которым столкнулся ранее президент Барак Обама, когда отступился от своих «красных линий» в Сирии, отмечается в статье. Хотя Америка на протяжении 20 лет демонстрировала свою поддержку, у неё не было договорных обязательств защищать бывшее афганское правительство, напоминает автор.

По его мнению, если бы вывод американских сил был осуществлён грамотно и умело, это лишь подняло бы авторитет Вашингтона среди некоторых тихоокеанских союзников — особенно если бы это сопровождалось «понятными и конкретными шагами» по наращиванию американской группировки в Восточной Азии.

Конечно, ни союзники США, ни противники не ожидали, что в Афганистане «всё будет идеально» — однако они наверняка рассчитывали, что за 20 лет тесного сотрудничества с афганскими политиками и военными американцы смогут хотя бы создать такую обстановку, в которой не будет места «общенациональному краху», подчёркивается в статье. Никто не предполагал, что Вашингтон вдруг начнёт настолько «масштабную и неорганизованную» эвакуацию, не имея даже намёка на какой-то план по её проведению, а команда Байдена «начнёт умолять талибов* помочь ей» вывезти американцев, пишет The Wall Street Journal.

Конечно, «афганская катастрофа» вряд ли сможет подорвать веру в могущество американской армии в целом, и никто даже сейчас не сомневается в готовности Пентагона нанести ответный удар в случае нападения, поясняет автор. Однако эта катастрофа порождает гораздо более серьёзные выводы, которые будет гораздо сложнее опровергнуть — а именно, уверенность в том, что США «не в состоянии разрабатывать и осуществлять дееспособную политику», предупреждает автор.

Все эти драматические события, которые разворачиваются на глазах у всего мира на протяжении последних дней, вызывают страх и мысли о том, что Вашингтон больше не может проводить последовательную и грамотную политику, результаты которой было бы трудно аннулировать. И всем становится всё более очевидно, что вопреки — а возможно, даже благодаря — процессу детального планирования, который осуществляют квалифицированные чиновники из Вашингтона, американское правительство в целом «очень плохо формирует свою внешнюю политику», констатирует The Wall Street Journal.

Плачевная эвакуация стала прямым результатом 20-летнего периода непоследовательной и бессвязной политики в Афганистане, подчёркивает автор: «Ни последние два десятилетия, ни последние две недели не продемонстрировали мудрость американской политики и эффективность сложного «бюрократического балета», из которого рождается политический курс США».

По его мнению, если правительству не удастся очень быстро и успешно преодолеть этот кризис, негативная реакция в обществе наверняка ещё больше углубит внутриполитический раскол, усилит оппозицию Республиканской партии по отношению к администрации и даст республиканцам дополнительные возможности взять в свои руки конгресс. А обозреватели наверняка сделают выводы, что у Трампа появляется больше шансов вернуться в Белый дом, поскольку американцы имеют обыкновение смотреть на внешнюю политику «через очки партийной принадлежности», говорится в статье.

В то время как за границей всё оценивают иначе, отмечает автор. По мнению многих иностранных наблюдателей, в XXI веке США до сих пор довольно неудачно отвечают на вызовы со стороны Китая, России и Ирана — причём происходит это на фоне усиления глобальных проблем, таких как климатические изменения, потоки беженцев и мигрантов и пандемия коронавирусной инфекции, пишет The Wall Street Journal. 

Если смотреть именно по таким меркам, то можно прийти к выводу, что практически все недавние американские президенты — от Джорджа Буша до Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена — потерпели неудачу, говорится в статье: «А история новейшей внешней политики США с момента вторжения в Ирак и до ухода из Афганистана кажется даже друзьям Америки непоследовательной и всё быстрее приходящей в упадок».

Конечно, история не раз показывала, что те, кто пророчил Америке провал, оказывались неправы, напоминает автор: «Сохраняющаяся жизнеспособность, энергия и созидательная сила американского общества говорит о том, что пессимисты и на сей раз промахнутся мимо цели в своих прогнозах». Однако мысли о том, что Соединённые Штаты не могут добиться стабильности внутри страны и не в состоянии управлять событиями за рубежом, заставляют союзников и врагов принимать решения из расчёта, что упадок Америки продолжится, отмечается в статье.

По мнению автора, администрации Байдена в ближайшее время придётся сделать всё возможное «для наведения порядка и расчистки образовавшихся завалов», чтобы попытаться остановить тенденции падения доверия и авторитета США на мировой арене. Для этого и республиканцам, «особенно с президентскими амбициями, придётся продемонстрировать мудрость государственного масштаба, реагируя на происходящее не только со злорадством», говорится в статье. 

«Такой отказ от злобного сарказма поможет убедить сомневающийся мир в высоком качестве американского руководства. Задача осложняется тем, что сделать это надо, не утратив доверие возмущенных и отдалившихся избирателей но от этого она не становится менее актуальной», — подчёркивает автор.

А когда кризис получится преодолеть, Вашингтону следует приступить к «настоящей работе по переосмыслению американской внешней политики», отмечается в статье. Как сказал когда-то гуру управления Стивен Кови, «нельзя решить словами проблему, которую вы создали своим поведением». Поэтому для того, чтобы восстановить утраченное доверие и на внутренней, и на внешней арене, Америке придётся «поднять свою внешнюю политику на более высокий уровень последовательности и компетентности», заключает The Wall Street Journal.

 

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