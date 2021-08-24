Обозреватель Fox News: если бы Байден был республиканцем, демократы уже запустили бы процесс импичмента

За непродолжительное время президентства Джо Байдена США столкнулись с «самым серьёзным военным поражением за полвека» в Афганистане, кризисом на границе, в экономике, в сфере правоохранительных органов и в межрасовых отношениях, пишет в статье для Fox News консервативный обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон. По его словам, если бы Байден был республиканцем, современная демократическая палата представителей уже запустила бы процесс импичмента — и правильно сделала бы.

Когда талибы* подошли к Кабулу, афганские вооружённые силы, которых США готовили на протяжении последних 20 лет, «сдулись за несколько часов», пишет в своей статье обозреватель Fox News Виктор Дэвис Хэнсон. И теперь рычаги влияния попали в руки «сил, куда более могущественных, чем «Талибан», и применять это влияние они будут и в отношении «идеологически мотивированной, но, предсказуемо, некоментентой администрации, и преисполненного осознанностью Пентагона, и политизированного разведсообщества».

«Почему бы нет, когда президент США Джо Байден ставит палки в колёса американскому фрекингу и саудитам, только чтобы в преддверии промежуточных выборов в конгресс попросить Великобританию экспортировать больше её «ненавистной нефти»? Почему бы нет, когда Байден просит российского лидера Владимира Путина призвать имеющих отношение к России хакеров быть поаккуратнее с выбором целей в США? И почему бы и нет, когда наша армия борется с ветряными мельницами «идей превосходства белой расы», когда афганцы в крайнем отчаянии падают с американских военных самолётов, пытаясь добраться до столь якобы расистской страны?» — рассуждает автор.

По словам Хэнсона, Байден упорно твердит, что у него были связаны руки из-за того что его предшественник Дональд Трамп уже заключил сделку с талибами о выводе войск США. Но только бывший президент неоднократно демонстрировал, что готов применить авиацию, чтобы защитить американцев в Афганистане, и в случае необходимости начать бомбардировки. «Талибан» это понимал, поэтому ударил, когда Трамп ушёл», — считает аналитик.

Байден настаивает, что его нельзя винить за то, что он осуществил условия соглашения, оговорённого при Трампе. Однако всё, что действующий президент делал с момента своего вступления в должность, заключалось в отмене трамповских сделок, контрактов и договорённостей. Более того, не успел Байден оправдать свой вывод войск навязанными экс-президентом обязательствами, как тут же он сменил курс и стал утверждать, что ничего иначе и делать бы не стал.

По мнению Хэнсона, «в адекватном мире» Объединённый комитет начальников штабов и министр обороны уже ушли бы в отставку. Слишком долго они рассказывали, что климатические изменения стали главной угрозой для Америки. Слишком долго распространялись о критической расовой теории и хвастались, как выдворяют сторонников идей превосходства белой расы из своих рядов. Слишком долго только и занимались выпуском мультяшных реклам о том, какие войска стали осознанные, и, если и пускались в противостояние, то исключительно в Twitter. «Они читали мораль о чём угодно, только не о своих планах о том, как предотвратить унизительное военное поражение американских сил и их союзников», — полагает обозреватель Fox News.

Разведсообщество не лучше. Наследие таких деятелей, как Джон Бреннан, Джеймс Клэппер, Джеймс Коми и Эндрю Маккейб «уничтожило репутацию ЦРУ, АНБ и ФБР». Они потратили годы на расследование «сговора» с Россией, с пеной у рта доказывали, что история с ноутбуком Хантера Байдена — российская «дезинформация», следили за чиновниками и плели «детские интриги» против избранного президента, вместо того чтобы предупредить о растущей угрозе в Афганистане.

После такого поражения Америка должна избавиться от политизированности этих агентств и институтов. Для начала можно было бы отобрать допуск к секретной информации у всяких отставных чиновников и дипломатов, которые впоследствии отправляются давать интервью на телевидение и яростно поддерживают одну из партий, предлагает Хэнсон. Отставное военное руководство нужно призывать к ответу, если оно нарушает Единый кодекс военной юстиции. Такие люди не должны быть исключением, когда они поносят избранного президента и сравнивают его с Бенито Муссолини, но предпочитают отмалчиваться после «самого серьёзного военного поражения за полвека».

Администрация Байдена со своей стороны угрожает победившему «Талибану» остракизмом в международных дипломатических кругах в наказание за нелиберальность. «То есть надо полагать, что перерывах между казнями женщин талибы будут переживать, что потеряют возможность посетить ООН в Нью-Йорке», — отмечает автор.

При действующем президенте Америка столкнулась с кризисами на границе, в сфере применения законов на равной основе, экономике, преступности, внешней политике, межрасовых отношениях — и всё это за каких-то семь месяцев.

«Если бы Байден был республиканцем, современная демократическая палата представителей уже запустила бы процесс импичмента. И правильно сделала бы», — резюмирует Хэнсон.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

