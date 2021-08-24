Hill: несмотря на интерес американцев к ситуации в Афганистане, политическую судьбу Байдена решит борьба с пандемией

Глава Белого дома Джо Байден находится под давлением, так как вынужден заниматься эвакуацией американцев из Афганистана, не забывая о главном приоритете — борьбе с распространением коронавируса, сообщает The Hill. Несмотря на интерес СМИ и американцев к ситуации в Афганистане, по мнению Байдена, его политическая судьба будет зависеть от того, как он справится с пандемией и восстановлением экономики.

Президент США Джо Байден параллельно вынужден бороться сразу с несколькими кризисами, один внешний — падение афганского правительства, а второй внутренний — пандемия COVID-19, что станет серьёзной проверкой первого года его президентства, пишет The Hill.

При этом демократы, которые прежде были уверены в успехе Байдена в качестве главы Белого дома, теперь критикуют действия главы государства. Как отмечает издание, президент находится под сильным давлением из-за необходимости эвакуировать американцев и афганцев, которые помогали американским войскам, из Афганистана, не забывая при этом о своём главном приоритете — борьбе с ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Соединённых Штатах.

«Без сомнения, это была самая сложная неделя за всю его жизнь», — заявил бывший помощник лидера сенатского большинства Чарльза Шумера Майк Морей.

В том, что касается ситуации в Афганистане, главной задачей администрации Байдена является эвакуация американцев из страны в ближайшие недели. В пятницу президент заверил общественность в том, что администрация намерена вывезти из страны всех, кто находится в опасности. При этом Байден допустил продление сроков эвакуации из Афганистана после 31 августа, предполагаемой даты её завершения.

«Не заблуждайтесь, эта миссия по эвакуации опасна. Она сопряжена с риском для наших вооружённых сил и проводится в сложных условиях. Я не могу обещать, каким будет конечный результат или что она пройдёт без риска потерь. Но как главнокомандующий я могу заверить, что мобилизую все необходимые ресурсы», — заявил президент в пятницу.

Как отмечает The Hill, Белый дом делает ставку на то, что у избирателей найдёт отклик аргумент, что война не служила интересам США, так как большинство американцев выступали за вывод войск из Афганистана. Тем не менее издание напоминает, что проблема состоит не в самом решении о выводе военных, а в том, как это было сделано. И дальнейшее развитие событий, вероятно, будет зависеть от факторов, на которые президент не может повлиять, включая действия «Талибана»*.

В Вашингтоне надеются, что успех действующей администрации в борьбе с распространением коронавируса заставит избирателей забыть о неудачном завершении войны в Афганистане. По мнению Байдена, его политическая судьба зависит от того, как он справится именно с пандемией и восстановлением экономики.

Впрочем, как во внешней, так и во внутренней политике ситуация складывается неоднозначная. В четверг количество заявок на пособие по безработице упало до нового минимума. Кроме того, в США продолжается кампания по вакцинации: на прошлой неделе в стране три дня подряд дозу вакцины получали 1 млн человек. Однако число случаев заболеваемости COVID-19 продолжает расти, особенно в районах с низким уровнем вакцинации.

Как пишет The Hill, ситуация с безопасностью в Афганистане, вероятно, будет занимать центральное место в заголовках газет в течение следующих нескольких дней, однако пока рано судить, затмит ли это внутреннюю повестку дня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.