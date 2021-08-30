Frankfurter Allgemeine: Польша ограждается от Белоруссии забором из колючей проволоки

Польша возводит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией, чтобы остановить беженцев, сообщает Frankfurter Allgemeine. Высота преграды составит 2,5 метра, длина — 180 км, что составит почти половину протяжённости всей границы. К тому же польские власти удвоили число солдат на восточном рубеже, чтобы оказать поддержку пограничной полиции.

Польские солдаты начали строить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Барьер высотой в 2,5 метра должен помешать беженцам попасть в страну ЕС. За прошедшие месяцы на фоне конфликта Европейского союза и главы Белоруссии Александра Лукашенко увеличилось число беженцев из Белоруссии, пересекающих границу с Литвой, Латвией и Польшей.

Длина нового забора из колючей проволоки составит 180 км. Это почти половина границы с Белоруссией. К тому же в прошедшие дни Польша удвоила число солдат на восточной границе до 2000, чтобы оказать поддержку пограничной полиции. По данным властей, в августе сотрудники остановили на границе больше 3000 человек.

По мнению нескольких восточных государств ЕС, белорусские власти месяцами целенаправленно перебрасывают к границе тысячи беженцев из Персидского залива и Афганистана. По их мнению, таким образом они хотят отомстить за санкции Запада против Белоруссии.

Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.