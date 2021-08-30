Frankfurter Allgemeine: Польша ограждается от Белоруссии забором из колючей проволоки

05:32
Стало известно о первой жертве урагана «Ида» в США
Как минимум один человек погиб в результате урагана «Ида», обрушившегося на побережье американского штата Луизиана, сообщили в офисе полиции.
05:14
На Сахалине возбудили дело об исчезновении двух женщин
В Сахалинской области завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух женщин, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по области.
05:00
Космонавты обнаружили новые трещины в российском сегменте МКС
В рамках обследования российского сегмента МКС космонавты обнаружили новые трещины в наиболее старом модуле станции — «Заря», заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.
04:45
В США ураган «Ида» ослаб до третьей категории
Обрушившийся на американский штат Луизиана ураган «Ида» ослаб до третьей категории, сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.
04:29
На юге Атлантики зафиксированы два землетрясения магнитудой до 5,4
Сейсмологи зарегистрировали в акватории южной части Атлантического океана у берегов Южных Сандвичевых островов два землетрясения магнитудой до 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.
04:15
Ураган «Ида» заставил реку Миссисипи поменять направление течения
Направление течения реки Миссисипи на юге США поменялось из-за урагана «Ида», обрушившегося на побережье штата Луизиана. Об этом информирует телеканал CNN.
04:03
В Перу 11 человек погибли в результате столкновения речных судов
Как минимум 11 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских судов на реке Уальяга в Перу, сообщает пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны.
03:47
В России за сутки потушили 46 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за минувшие сутки ликвидировали 46 природных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
03:29
В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского на 1 сентября
Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесли с 31 августа на 1 сентября, заявили в пресс-службе Белого дома.
03:21
В торговом центре Торонто произошла стрельба
В крупном торговом центре в канадском Торонто произошла стрельба, сообщает телеканал Global News.
03:12
Al Arabiya: саудовские ПВО перехватили три беспилотника хуситов
Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили три взрывных беспилотных летательных аппарата, запущенных поддерживаемыми Ираном ополченцами-хуситами в направлении города Хамис-Мушаит. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
03:02
Упавший на Камчатке вертолёт Ми-8 был поднят со дна озера
Потерпевший крушение вертолёт Ми-8 подняли со дна Курильского озера, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
02:38
Более 600 тысяч человек остались без света из-за урагана «Ида» в США
Свыше 600 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана «Ида» в американском штате Луизиана. Об этом сообщается на сайте poweroutage.us.
02:34
CNN: при ракетном ударе США в Кабуле погибли девять человек
В результате ракетного удара ВС США в Кабуле скончались девять человек, в том числе шестеро детей, все они были членами одной семьи. Об этом сообщает телеканал CNN.
02:15
В Новом Орлеане объявили угрозу наводнения
В американском Новом Орлеане вследствие обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» объявлена угроза наводнения. Об этом заявили в Национальной метеорологической службе США.
02:04
Эксперт по фондовому рынку Бабин назвал швейцарский франк надёжной валютой
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что швейцарский франк является наиболее надёжной валютой в мире.
01:58
Почеттино оценил форму Месси после матча с «Реймсом»
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино после матче четвёртого тура Лиги 1 с «Реймсом» (2:0) высказался о нынешней форме новичка команды, Лионеля Месси.
01:54
И. о. генсека Минобороны Алжира и замминистра обороны России обсудили сотрудничество
Исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства национальной обороны Алжира генерал-майор Мухаммед Салех Бенбиша и замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе личной встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
01:42
Луис Энрике назвал Гвардиолу идеальным тренером для сборной Испании
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что хотел бы, чтобы в будущем его сменил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
01:34
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Мексике
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на юге Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.
01:29
Вратарь «Реймса» попросил Месси сфотографироваться с его сыном
Сын вратаря «Реймса» Предрага Райковича сфотографировался с форвардом ПСЖ Лионелем Месси после матча четвёртого тура Лиги 1 (0:2).
01:23
Ураган «Ида» обрушился на Луизиану
На американский штат Луизиана обрушился ураган «Ида», информирует Associated Press.
01:16
Россия обыграла Германию и сыграет за пятое место на ЖЧМ по хоккею
В матче утешительного турнира чемпионата мира по хоккею среди женщин сборная России одержала победу над командой Германии.
01:12
Блинкен и Ван И обсудили обеспечение свободного выезда из Афганистана
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И обсудил усилия по обеспечению свободного выезда из Афганистана.
01:02
«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче Примеры
В матче третьего тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» не сумели выявить победителя.
00:56
В Мексике из-за урагана погиб подросток
Глава мексиканского штата Халиско Энрике Альфаро сообщил, что спасатели нашли тело подростка, пропавшего после урагана.
00:42
В FIA утверждают, что перенести Гран-при Бельгии по «Формуле-1» не представлялось возможным
Гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси заявил, что организаторы, несмотря на непогоду, не имели возможности отложить гонку Гран-при Бельгии на следующий день.
00:39
Блинкен обсудит с представителями ряда стран координацию по Афганистану
Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 августа проведёт видеопереговоры с представителями НАТО, ЕС и коллегами из ряда стран по вопросам координации дальнейших действий в Афганистане.
00:28
В «Формуле-1» заявили, что не будут возвращать деньги болельщикам за Гран-при Бельгии
Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о призывах вернуть деньги болельщикам, посетившим гонку Гран-при Бельгии.
00:27
Байден заявил о возможном серьёзном ущербе из-за урагана «Ида»
Американский лидер Джо Байден ожидает, что в южных штатах США вследствие урагана «Ида» ожидаются серьёзные разрушения.
00:17
В Афганистане студенты и студентки будут учиться раздельно
Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани заявил, что новая система образования предполагает раздельное обучение для студентов и студенток в стране.
00:13
Хэмилтон критически высказался о формальном проведении гонки «Формулы-1» в Бельгии
Семикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон раскритиковал решение формально провести гонку Гран-при «Формулы-1» в Бельгии, в которой пилоты проехали три круга позади машины безопасности.
23:58
Макрон объяснил начало переговоров Франции с «Талибаном»
Начало переговоров Франции с представителями радикального движения «Талибан»* в Афганистане объясняется необходимостью эвакуации граждан. Как заявил французский президент Эммануэль Макрон, диалог не означает признания талибов.
23:57
Сульшер заявил, что планирует использовать Роналду в качестве центрфорварда
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) рассказал, на какой позиции планирует задействовать новичка команды Криштиану Роналду.
23:40
Дубль Мбаппе помог ПСЖ одержать победу над «Реймсом»
В матче французской Лиги 1 ПСЖ сумел одержать выездную победу над «Реймсом».
23:37
«Милан» разгромил «Кальяри» в матче Серии А, Жиру оформил дубль
В матче второго тура итальянской Серии А «Милан» одержал крупную победу над «Кальяри».
23:34
Синоптики прогнозируют мокрый снег в 11 регионах России в начале сентября
В 11 российских регионах в начале сентября не исключено появление мокрого снега. Об этом сообщили в центре «Фобос».
23:31
L'Équipe: «Зенит» намерен заменить Азмуна футболистом «Бенфики» Винисиусом
Форвард «Бенфики» Карлос Винисиус является приоритетной целью петербургского «Зенита», если нападающий Сердар Азмун покинет команду и перейдёт в «Лион».
23:19
Никоноров посвятил отцу победу на ЧМ по пляжному футболу
Игрок сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, кому посвятил победу на чемпионате мира в Москве.
23:15
Месси дебютировал за ПСЖ
Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в официальном матче впервые после перехода во французский ПСЖ.
23:10
«РБК-Украина»: встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября
Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября.
23:09
Шкарин — об атмосфере на ЧМ по пляжному футболу: такого не будет больше никогда
Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился эмоциями от атмосферы на чемпионате мира по пляжному футболу.
22:56
Земсков: всё на ЧМ сложилось идеально, как будто по сценарию
Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился эмоциями от победы на чемпионате мира.
22:53
Террористы совершили 22 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 22 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:43
Лихачёв признался, что над сборной России довлела ответственность за выступление на домашнем ЧМ
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о давлении, которое испытывала команда ввиду проведения чемпионата мира в Москве.
22:36
«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова»
Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн был арендован клубом Английской премьер-лиги «Норвич».
22:34
Байден встретился с родными погибших в Афганистане американских военных
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл встретились с родственниками 13 американских военных, которые погибли при взрывах в афганской столице Кабуле.
22:28
Дюков назвал грандиозным чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил уровень проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который завершился в Москве.
22:22
L'Équipe: переход Азмуна в «Лион» под угрозой срыва
Петербургский «Зенит» может не отпустить форварда Сердара Азмуна во французский «Лион».
22:16
На Ямайке умер один из ключевых исполнителей регги Ли Перри
Один из ключевых исполнителей регги Ли Перри умер на Ямайке в возрасте 85 лет. Об этом сообщил ямайский премьер Эндрю Холнесс.