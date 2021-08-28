Эксперт: миграция через польскую границу — это дело рук Минска, а не естественный процесс

Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе — это акция, которую координирует Минск, уверен польский эксперт Бартош Теславский. В беседе с Polskie Radio он говорит, что это некая форма давления на Польшу.

Уже более десяти дней по польско-белорусской границе кочует группа иммигрантов. Пограничная служба сообщила, что на настоящий момент она состоит по крайней мере из 24 человек, которые пока что пребывают на белорусской стороне границы, сообщает Polskie Radio.

В беседе с радиостанцией польский эксперт Бартош Теславский объясняет, что это вовсе не «естественный путь миграции». «Это акция, которую координирует и проводит Минск. Это некая форма оказания давления в отношении нас», — отметил аналитик. «Если кто-то на самом деле бежит из Афганистана, то скорее не через Россию в Белоруссию, а, как мне думается, другим путём», — добавил он.

«В этом конкретном случае мы должны принимать во внимание тот факт, что этих людей может быть и больше, но это не естественный путь миграции, который породит в какой-то момент большую волну людей», — отметил Теславский. При этом он пояснил, что Польша не готова принимать иммигрантов с Ближнего Востока из-за серьёзного языкового барьера.

«Нет никаких сомнений в том, что мы имеем дело с драмой. Ведь даже если мы определим, что во всём виноват Александр Лукашенко, это не отменяет того, что вскоре у этих людей могут возникнуть проблемы. Они там становятся всё слабее, они находятся в подвешенном состоянии. <…> Если с ними что-то случится, Белоруссия их не впустит обратно. Им некуда вернуться», — констатировал он. «Учитывая вышесказанное, я не могу ответить на вопрос, стоит ли нам их принять. Даже если я полностью согласен с юридическими предпосылками, чтобы им в этом отказать, это ведь всё равно люди — и об этом нельзя забывать», — резюмировал в беседе с Polskie Radio аналитик.