Euronews: в Еврокомиссии понимают решение Литвы отгородиться пограничным забором от Лукашенко

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон в интервью Euronews по проблемам беженцев призвала не ждать, пока афганцы будут добираться до границ ЕС, а самим предоставить им законные и безопасные способы переселиться и оказать активную поддержку Афганистану и соседним странам. Она также признала, что понимает стремление Литвы отгородиться забором от такого «агрессивного соседа», как Лукашенко, чтобы не позволять ему использовать мигрантов для достижения своих политических целей.
«Ситуация в Афганистане беспокоит Евросоюз тем, что она может усилить на него миграционное давление», — передаёт корреспондент Euronews Джек Паррок.
ДЖЕК ПАРРОК, корреспондент Euronews: Здесь, в Брюсселе, ко мне присоединилась еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. Какие конкретные усилия вы предпринимаете к тому, чтобы страны — члены ЕС поселяли у себя афганских беженцев?
ИЛВА ЮХАНССОН, еврокомиссар по внутренним делам: Мы не должны ждать, пока эти люди окажутся на наших внешних границах — нам самим нужно быть там прямо сейчас, чтобы защитить тех, кто находится в непосредственной опасности, путём предоставления им законных и безопасных способов переселиться в Евросоюз и получить международную защиту. Но самое важное — поддержать афганцев в Афганистане, поддержать сотрудников Агентства ООН по делам беженцев в Афганистане, поддержать соседние страны, которые принимают сейчас много афганцев.
ДЖЕК ПАРРОК: Мы знаем, что двое ваших старших коллег в Еврокомиссии предлагают использовать «временный механизм защиты» беженцев. Вы согласны с ними?
ИЛВА ЮХАНССОН: «Временный механизм защиты»— это способ быстро приютить людей, которые находятся в Европейском союзе в качестве беженцев. На сегодня это не самая острая проблема. Задача сейчас — поддержать афганцев в Афганистане, поддержать афганцев в соседних странах, не дать людям отправиться по опасным маршрутам контрабандистов. И оказать поддержку женщинам и девочкам.
ДЖЕК ПАРРОК: Намерены ли вы собирать деньги и другие средства для стран за пределами Евросоюза для поддержки беженцев, вместо того чтобы иметь с ними дело внутри ЕС? Такие выплаты были сделаны Турции во время миграционного кризиса 2015–2016 годов.
ИЛВА ЮХАНССОН: На мой взгляд, да, нам необходимо сейчас выделить дополнительно 200 миллионов евро на гуманитарную помощь в Афганистане. Нам также нужно усилить поддержку соседним странам и другим государствам региона, которые принимают афганцев. Для меня совершенно очевидно, что это необходимо.
ДЖЕК ПАРРОК: Но атмосфера теперь другая в том, что касается миграции: Греция возводит забор на границе с Турцией,Литва начинает подобное строительство на белорусской границе, на которую с тревогой смотрит целый ряд восточных стран — членов ЕС. Что вы думаете по поводу эти пограничных конструкций: вы их одобряете? И что в них вы видите нового?
ИЛВА ЮХАНССОН: Во-первых, мы видим со стороны Белоруссии, от Лукашенко, крайне агрессивные действия по отношению к Европейскому союзу и соседним странам. Он использует людей как инструменты для достижения своих целей. Это совершенно неприемлемо, это очень опасное поведение! Поэтому я считаю для нас важным вместе выступить против Лукашенко и того, что он делает. Я вижу, что Литва должна защищать свои границы, она обязана защищать наши внешние рубежи от неразрешенного проникновения. И если литовцы решат, что им нужно отгородиться от такого агрессивного соседа, как Лукашенко — я могу это понять.
ДЖЕК ПАРРОК: А как насчёт греков и их границы?
ИЛВА ЮХАНССОН: Конечно, они должны соблюдать основные права, изложенные в нашем законодательстве. Но пока они это делают, я также вижу, что иногда заборы необходимы. Вопрос об их строительстве — на усмотрении самих стран-членов. ДЖЕК ПАРРОК: Илва Юхансон, большое спасибо, что к нам присоединились!
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