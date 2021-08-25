Euronews: европейские спецслужбы уверяют, что эвакуация из Афганистана не повысит угрозу терроризма

В Европе разгораются дебаты о потенциальной угрозе проникновения туда радикальных исламистов под видом беженцев из Афганистана. При этом первые подозреваемые в связях с террористами, которые прибыли на организованных европейскими властями рейсах из Кабула, уже были выявлены и задержаны, передаёт Euronews.
США и страны Европы сообщают об эвакуации тысяч афганцев, которым может угрожать опасность после прихода к власти «Талибана»*. Франция для этого развернула центр для приёма беженцев на авиабазе в 30 км от Абу-Даби.
Этот временный комплекс накануне посетили министр обороны Франции Флоранс Парли и глава МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Их визит совпал с сообщениями о потенциальных исламистах, которые вместе с эвакуированными афганцами прибывают через ОАЭ в Пятую республику.
В Париже пятеро выходцев из Афганистана на время проверки были помещены под наблюдение в рамках закона о противодействии терроризму. Одного из них во вторник утром арестовали — он был замечен за пределами зоны, которую ему запретили покидать. Объясняться пришлось министру внутренних дел Жеральду Дарманену.
ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел: Никакой уязвимости в нашей системе безопасности нет. Как вы знаете, более тысячи афганцев и около сотни французов были за несколько часов эвакуированы из Кабула в Абу-Даби — и из Абу-Даби в Париж. Те, кого в суматохе не смогли проверить спецслужбы, были направлены на проверку на французской военной базе в Абу-Даби. Среди этой тысячи афганцев действительно оказался один человек, связанный с «Талибаном», но он очень помогал нам.
Французское правительство обещает не ставить под угрозу безопасности жителей республики и не допускать на её территорию террористов.
Этот вопрос всё более актуален и для других стран Европы. Так, в британском аэропорту Бирмингема среди эвакуированных из Афганистана обнаружили человека, которому был запрещён въезд в Соединённое Королевство. Британский министр обороны Бен Уоллес считает, что это скорее хорошая новость.
БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Я не разделяю тревогу, которая прослеживается в некоторых публикациях об этом человеке. Наоборот, меня успокаивает то, что система отслеживания подозрительных людей работает должным образом.
С момента захвата талибами столицы, по последним данным, из Афганистана эвакуированы более 50 тыс. человек — и эти операции ещё не закончены. Страны НАТО настаивают на удержании аэропорта Кабула после 31 августа. Движение «Талибан» грозит в этом случае жёсткой реакцией.
Дата выхода в эфир 24 августа 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
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