Новое время: украинский самолёт, предназначенный для эвакуации, угнали из Кабула в Иран

Неизвестные вооружённые люди захватили в Кабуле украинский самолёт, который должен был эвакуировать из Афганистана граждан Украины, и вынудили экипаж улететь в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту. Эту информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает «Новое время». По его словам, и следующие три попытки вывезти соотечественников тоже не увенчались успехом, поскольку украинцам даже не удалось попасть на территорию аэропорта.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что во время эвакуации украинцев из аэропорта Кабула неизвестные вооружённые люди захватили украинский самолёт и вынудили его изменить маршрут. «Во вторник у нас фактически украли самолёт — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — приводит слова замминистра украинское издание «Новое время».
По словам Енина, следующие три попытки по эвакуации украинских граждан тоже не увенчались успехом, поскольку им даже не удавалось попасть на территорию аэропорта. В то же время чиновник подчеркнул, что на протяжении последней недели вся дипломатическая служба Украины во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста», говорится в статье.
С 16 августа после драматических событий в Афганистане, когда столицу захватили отряды талибов*, сотни людей начали штурмовать пассажирские самолёты в международном аэропорту Кабула в попытке бежать из страны, напоминает «Новое время». Все коммерческие рейсы были приостановлены.
По данным МИД Украины, в ночь с 15 на 16 августа из Афганистана удалось эвакуировать восемь украинских граждан. Кроме того, 22 августа в Борисполь прибыл украинский военно-транспортный самолёт Ил-76МД, который доставил из Кабула 83 человека, включая 31 украинца. А утром 23 августа было эвакуировано ещё 103 человека, сообщается в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский самолёт стал последним гражданским рейсом, которому удалось вылететь из аэропорта афганской столицы. В этот же день представители террористического движения «Талибан»*, которое сейчас контролирует власть в Афганистане, заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула всех своих граждан до 31 августа и пригрозили «последствиями» в случае задержки, пишет «Новое время».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
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