Le Figaro: Путин предупредил о переодетых боевиках среди афганских беженцев

02:00
На Украине заблокировали веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа.
01:38
Байден: введение санкций против «Талибана» будет зависеть от их поведения
Отвечая на вопрос о том, поддержали ли бы в Вашингтоне инициативу о введении санкций против радикального движения «Талибан»* при определённых условиях, президент США Джо Байден ответил утвердительно.
01:19
Зеленский намерен открыть офисы «Крымской платформы» в ряде стран
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.
01:01
Зеленский указал на страх западных лидеров перед Россией
Нежелание лидеров ряда западных стран принять участие в инициированном Киевом форуме «Крымская платформа» президент Украины Владимир Зеленский объяснил их страхом перед Россией.
00:59
Карпин не исключил того, что Дзагоев может попасть в состав сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что встречался с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
00:56
Байден: США эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек
С начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек, при этом около 28 тыс. граждан покинули республику с 14 августа, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
00:55
«Реал» сыграл вничью с «Леванте» в матче Примеры
Во втором туре испанской Примеры мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Леванте».
00:40
Рублёв проиграл Звереву в финале «Мастерса» в Цинциннати
В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати россиянин Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву.
00:38
Меркель: через 25 лет страны Европы будут меньше нуждаться в газе из России
В Европе намерены достичь климатического нейтралитета. Это означает, что через 25 лет страны будут нуждаться в гораздо меньших объёмах газа, нежели сейчас, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
00:28
Ласицкене рассказала о пережитых эмоциях после победы на ОИ в Токио
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, поделилась эмоциями от победы на Играх в Японии.
00:21
The Sun: Елизавета II готовится судиться с принцем Гарри и Меган Маркл
Британская королева Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд в случае, если заявления её внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут клеветническими.
00:12
Глушаков назвал закономерной ничью «Химок» с «Рубином»
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с казанским «Рубином» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:56
Матч Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» прерван из-за потасовки футболистов с фанатами
Чрезвычайная ситуация произошла во время матча третьего тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Ницца» — «Марсель».
23:55
Террористы совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:41
«Рома» одержала победу над «Фиорентиной» в матче Серии А
В рамках первого тура итальянской Серии А «Рома» оказалась сильнее «Фиорентины».
23:36
В центре «Фобос» рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
В центре погоды «Фобос» рассказали о погоде в Москве на следующей неделе.
23:27
Слуцкий пожаловался на недостаточную глубину состава после матча с «Химками»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).
23:16
Сенегал обыграл Португалию на ЧМ по пляжному футболу
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу команда Сенегала одержала победу над португальцами.
23:15
В МИД прокомментировали проведение форума «Крымская платформа»
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировали проведение украинского форума «Крымская платформа».
22:59
Карасёв обслужит матч квалификации ЛЧ «Ференцварош» — «Янг Бойз»
Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Янг Бойз».
22:57
Вильфанд рассказал о погоде на юге России и Дальнем Востоке в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что «в ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с».
22:44
Сёмин заявил, что для «Ростова» матч с «Нижним Новгородом» получился очень сложным
Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (2:1).
22:42
Матвиенко рассказала личную историю, связанную с российским флагом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой» рассказала личную историю, связанную с российским флагом.
22:28
Гол Корреа помог «Атлетико» одержать победу над «Эльче»
В матче второго тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эльче».
22:11
Посол России назвал число обратившихся за помощью афганцев
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 1» назвал число обратившихся за помощью в посольство афганцев.
22:10
Агент Антона Миранчука высказался об интересе «Зенита»
Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался относительно будущего футболиста.
21:57
В МИД прокомментировали решение ОБСЕ по наблюдателям на выборы в Госдуму
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.
21:56
«Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковные «Химки» и казанский «Рубин» сыграли вничью.
21:43
В МЧС назвали площадь природного пожара в Самарской области
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко назвал площадь природного пожара в регионе.
21:42
Смолов рассказал, с чем связана его результативность на старте сезона
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:1) признался, что изменил систему подготовки в нынешнем сезоне.
21:29
«Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» в первом туре Серии А
В матче первого тура итальянской Серии А «Удинезе» и «Ювентус» не выявили победителя.
21:14
Александрова проиграла Бегу в первом круге турнира WTA в Кливленде
В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Ирине Бегу.
21:12
AFP: в «Талибане» заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер
В «Талибане»* заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер.
21:00
Недвед заявил, что Роналду останется в «Ювентусе»
Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал отсутствие португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч первого тура Серии А против «Удинезе».
20:51
В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии
В ГУ МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в мордовском заповеднике.
20:47
Бразилия победила Сальвадор на ЧМ по пляжному футболу
Сборная Бразилии по пляжному футболу обыграла команду Сальвадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Москве.
20:33
«Бавария» обыграла «Кёльн» во втором туре Бундеслиги
В рамках второго тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Кёльном».
20:26
Гол Лукаку помог «Челси» обыграть «Арсенал» в матче АПЛ
В рамках второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Арсеналом».
20:25
В МИД рассказали о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.
20:12
Наумов считает, что «Локомотиву» необходимо усиление перед игрой в еврокубках
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ФК «Краснодар» (2:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:10
Блинкен рассказал об обещании Ашрафа Гани защищать Афганистан до конца
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что президент Афганистана Ашраф Гани за день до своего бегства из страны заявлял Вашингтону, что намеревается биться до конца с радикальным движением «Талибан»*.
19:58
Российские самбисты выиграли пять золотых медалей на Кубке президента FIAS
Сборная России по самбо завоевала пять золотых медалей на первом Кубке президента Международной федерации самбо (FIAS) в Санкт-Петербурге.
19:54
«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в пятом туре РПЛ
В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» на своём поле проиграл «Ростову».
19:50
Глава Евросовета обсудил с президентом Турции ситуацию в Афганистане
Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане.
19:39
Российские волейболистки победили Азербайджан в матче ЧЕ
Женская сборная России по волейболу разгромила команду Азербайджана в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Сербии.
19:36
Из садового товарищества в Свердловской области эвакуировали более 80 человек
Более 80 человек эвакуировали из садового товарищества «Мирный» в Свердловской области из-за угрозы распространения природного пожара.
19:27
Источник рассказал, с какими клубами вёл переговоры агент Роналду
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть туринский клуб до закрытия летнего трансферного окна.
19:23
Число погибших в ДТП в Ростовской области возросло до шести
Число жертв лобового столкновения «газели» и легкового автомобиля в Ростовской области увеличилось до шести.
19:11
Швейцария обыграла Белоруссию на ЧМ по пляжному футболу в Москве
В матче второго тура чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, сборная Швейцарии одержала победу над командой Белоруссии.
19:11
В США назвали число эвакуированных из Афганистана людей
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC назвал число людей, эвакуированных из Афганистана американской стороной.