Le Figaro: Путин предупредил о переодетых боевиках среди афганских беженцев

Российский президент Владимир Путин отметил, что важно не допустить наплыва афганских беженцев в страны Центральной Азии, с которыми у России прозрачная граница. По его словам, среди этих беженцев могут быть замаскированные боевики, пишет Le Figaro.

Владимир Путин опасается, как бы в страны Центральной Азии не повалили афганские беженцы в ожидании, что они смогут дальше отправиться на Запад. Так что он призвал принять меры, чтобы помешать наплыву беженцев из Афганистана, среди которых могут быть и замаскированные боевики, пишет Le Figaro.

«Наши западные партнёры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других государств, — заявил российский президент на встрече с представителями партии «Единая Россия». — Но кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы».

Бывшие советские республики Центральной Азии граничат с Афганистаном и с Россией, так что боевики, замаскированные под беженцев, смогут добраться и до российской территории. Путин также напомнил, что на Кавказе долгие годы Россия боролась с джихадистами.

Афганистан будут обсуждать в понедельник лидеры стран ОДКБ. В пятницу Путин уже высказывался на тему того, как не пустить террористов на территорию соседних с Афганистаном стран, отмечает Le Figaro.