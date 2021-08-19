WION: ЕС обвинил Лукашенко в разжигании миграционного кризиса

У президента Белоруссии Александра Лукашенко появилась новая проблема: Евросоюз осудил Минск за попытки разжечь миграционный кризис на границе. Как сообщает телеканал WION, страны ЕС обвиняют Лукашенко в гибридной атаке на Европу, потому что Белоруссия не препятствует проходу беженцев через литовскую границу и усугубляет и без того непростую ситуацию с мигрантами на фоне массового бегства людей из Афганистана.

Проблемы продолжают накапливаться для президента Белоруссии Александра Лукашенко, получившего прозвище «последнего диктатора Европы». Теперь, когда Европейский союз осудил агрессивные попытки страны разжечь миграционный кризис на границе, страны, в число которых входят Литва, Польша и Германия, обвинили правительство Лукашенко в проведении гибридной атаки против блока из 27 государств Европейского союза, потому что оно не препятствовало иммиграции в Европу.

Более 4 тысяч людей, ищущих убежища, уже пересекли границу, что поведёт к обострению миграционного кризиса в Европе, которая уже столкнулась с наплывом афганских беженцев из-за победы «Талибана»*.

АЛЕШ ХОЙС, министр внутренних дел Словении: Внимание сосредоточено на государствах, которые очень серьёзно пострадали от действий Белоруссии — а это, в первую очередь, Литва. Словения как председатель совета ЕС выражает солидарность и активно поддерживает эти страны. И мы осуждаем попытку Белоруссии использовать людей как инструмент в достижении политических целей.

Лукашенко заявил, что его страна не будет останавливать людей, находящихся в поиске убежища, в качестве ответного хода после того как США и Великобритания ввели санкции за заключение под стражу оппозиционного журналиста и активиста в августе прошлого года. Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии после президентских выборов, результаты которых, предположительно, были сфальсифицированы, чтобы помочь коммунистическому лидеру расширить свою власть.

Польша разместила более 900 военных на своих границах, чтобы держать под контролем поток мигрантов из Ирака и Афганистана. Канцлер Германии Ангела Меркель сейчас планирует обсудить этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. В связи с сильной зависимостью Белоруссии от поставок российской энергии на прошлой неделе Лукашенко заявил, что он полностью доверяет России, и даже сравнил ситуацию с мировой войной.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все вооружённые силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. Ты мне задаёшь вопрос, при каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны.

Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.