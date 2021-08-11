Польский эксперт: ЕС в состоянии нанести ещё более сильный удар по «режиму Лукашенко»

Полагаясь на опыт многолетнего наблюдения за «режимом Лукашенко», можно сделать вывод, что чем громче он говорит о благополучии и отсутствии проблем, тем больше всё выглядит совершенно наоборот, говорит эксперт Центра восточных исследований Камиль Клысинский. В беседе с Biznes Alert он рассказывает, что достаточно только желания и воли, чтобы ЕС ещё сильнее ударил по белорусской экономике.

«К настоящему моменту в макроэкономическом измерении сложно дать точную оценку влиянию секторальных санкций ЕС на белорусскую экономику, потому что мы не обладаем полной информацией», — сказал в интервью порталу Biznes Alert эксперт Центра восточных исследований Камиль Клысинский.

В беседе он объяснил, что придётся подождать по крайней мере до конца третьего квартала этого года, потому что санкции ЕС вступили в силу в конце июня, то есть в конце второго квартала. По его мнению, проблема также заключается в том, что некоторые контракты между западными и белорусскими компаниями всё ещё в силе. В соответствии с предписаниями ЕС, введённые ограничения не распространяются на уже действующие контракты. Следовательно, все контракты, заключённые до 25 июня, защищены от санкций. Более того, эксперт считает, что даже данные за третий квартал необязательно отразят реальное влияние санкций на белорусскую экономику.

Он обращает внимание на состоявшуюся вчера пресс-конференцию Александра Лукашенко, в том числе для западных журналистов, в ходе которой он назвал введённые в отношении Белоруссии санкции недейственными и подчеркнул, что Минск справится с этой ситуацией. «Однако, полагаясь на опыт многолетнего наблюдения за режимом, можно сделать вывод, что чем громче Лукашенко говорит о благополучии и отсутствии проблем, тем этих проблем на самом деле больше», — рассуждает аналитик.

«Лукашенко полагает, что Россия ему поможет. И конечно, так и обстоит дело, среди прочего с перевозкой белорусских нефтепродуктов, которые ранее проходили через литовские порты, а сегодня, согласно февральскому договору, они экспортируются именно через российские порты. Но для самой Беларуси это убытки, а для России — прибыль», — добавляет он.

В интервью он объясняет, что проблема, однако, состоит не в самой поставке этих продуктов, а в отсутствии рынков сбыта, которыми раньше являлись Роттердам и Лондон, который 9 августа объявил о присоединении к секторальным санкциям ЕС в отношении Минска. «Это очень большой вызов для Белоруссии. Единственным крупным клиентом Белоруссии осталась Украина, но отношения с ней тоже очень сложные, и они в любой момент могут обостриться», — подчёркивает он.

Камиль Клысинский считает, что ЕС в состоянии ещё сильнее ударить по режиму Лукашенко. Под июньские санкции попали далеко не все белорусские удобрения, которые выступают очень важным элементом белорусской экономики, более важным, нежели нефть. Сырьё, необходимое для производства калийных удобрений, находится в самой Белоруссии, и его в отличие от нефти не нужно импортировать из России. Соли калия белорусы добывают сами, следовательно, прибыль от продажи удобрений выше, чем от топлива. Потери будут ещё больше, тем более что на Беларусь приходится 20% мировой торговли калийными удобрениями. Литва в свою очередь лоббирует полную блокаду поставки этих товаров на рынок ЕС.

По мнению эксперта, санкции США в отношении Белоруссии также имеют большое значение. Их ввели в отношении конкретных предприятий, в основном связанных с нефтяной компанией и транспортной отраслью. В список также вошли банки и «Беларуськалий». Он считает, что санкции США очень проблематичны для Минска из-за доллара, который всё чаще используется при расчётах в торговле нефтепродуктами и удобрениями. Он также обратил внимание на то, что Россия принимает во внимание санкции США в отношении Белоруссии, поэтому «Нафтан», находящийся в санкционном списке США, уже официально не принимает сырую нефть от своих российских поставщиков. «Сложно обвинить россиян в том, что они следуют за США, но они, однако, как и другие, боятся американских санкций. Они решили не вступать в прямую конфронтацию с американскими институтами, поэтому официально расторгли сотрудничество с белорусами. Неофициально, конечно же, эта нефть поступает в Белоруссию. Поэтому радиус поражения Вашингтона очень большой», — резюмирует в интервью порталу Biznes Alert эксперт Центра восточных исследований Камиль Клысинский.