Euronews: спустя год после начала протестов ЕС требует от Лукашенко диалога с оппозицией

Евросоюз призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить все репрессии, освободить политзаключённых и начать всесторонний общенациональный диалог с оппозицией. Только при этих условиях возможно снятие санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Между тем в Киеве при участии белорусских активистов прошла акция солидарности в годовщину начала протестов в Минске, передаёт Euronews.

В годовщину начала протестов в Минске акция в память о погибшем председателе общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталии Шишове прошла в Киеве. Её участники держали в руках фотографии Шишова, белорусские и украинские флаги, скандируя «Герои не умирают!» и «Да здравствует Беларусь».



Они также выразили поддержку политзаключённым, которых, по их словам, преследует режим Александра Лукашенко.



ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Всё может измениться в один момент — а может, ещё десять лет ничего не изменится. И это самое ужасное, потому что вы не знаете, что будет через день, через месяц, через три месяца... Можно только ждать. А между тем, ситуация в Белоруссии с каждым днём ухудшается.



Европейский союз призвал Александра Лукашенко начать всесторонний общенациональный диалог и освободить более 600 политзаключённых.



В заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля говорится: «Отмена санкций ЕС станет возможной только тогда, когда власти Белоруссии полностью будут придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства по правам человека и прекратят все репрессии».



По словам Борреля «в течение года после выборов Лукашенко расправлялся со своими противниками, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом, а запрос гражданского общества относительно свободных демократических выборов остаётся без ответа».



Дата выхода в эфир 08 августа 2021 года.