Euronews: ЕС требует объяснений от Минска по кризису с мигрантами

18:16 Глава МЧС рассказал о ситуации с лесными пожарами в России Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал о ситуации с лесными пожарами в стране.

18:12 Женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио Женская сборная Канады по футболу в финале олимпийского турнира в Токио обыграла Швецию в серии послематчевых пенальти.

18:11 Врач рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19 ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.

18:06 В Польше противникам вакцинации запретят носить военную форму Противникам вакцинации от коронавируса в Польше запретят носить военную форму, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

18:03 Источник: «Аль-Садд» предложил Месси трёхлетний контракт на €1 млрд Катарский клуб «Аль-Садд» сделал предложение аргентинскому форварду Лионелю Месси, который в настоящее время находится в статусе свободного агента.

18:03 Путин прокомментировал ситуацию с природными ЧС в России Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах прокомментировал ситуацию с природными ЧС в России.

17:53 Свищёв назвал грандиозным успехом выход российских гандболисток в финал Игр в Токио Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о выходе женской национальной команды страны по гандболу в финал Олимпийских игр в Токио.

17:46 ТАСС: ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации с мигрантами Евросоюз созвал на экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией, мероприятие должно пройти 18 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

17:40 Борец Евлоев заявил о намерении стать двукратным олимпийским чемпионом Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев, завоевавший золото Игр в Токио в весе до 97 кг, рассказал о дальнейших целях.

17:37 В Минздраве назвали незначительным число не завершающих вакцинацию россиян Первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что число россиян, которые не завершают вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, является крайне незначительным.

17:34 В Москве арестовали мужчину, выбросившего ребёнка из окна квартиры Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, выбросившего своего ребёнка из окна квартиры. Об этом сообщает ТАСС.

17:32 Путин поздравил борца Сидакова с победой на Играх в Токио Президент России Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Заурбека Сидакова, который выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг.

17:31 Выплаты на школьников в Подмосковье можно получить по заявлению онлайн Выплаты на школьников в Московской области можно получить по одному заявлению в режиме онлайн на региональном сайте госуслуг.

17:28 Столичный экспорт медоборудования вырос в 2,1 раза Столичный экспорт медицинского оборудования вырос в 2,1 раза за первые пять месяцев 2021 года и составил $22,34 млн (аналогичный показатель 2020 года — $10,33 млн).

17:27 В Минздраве России сообщили о запасе вакцин от COVID-19 в регионах Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил о запасе вакцин от COVID-19 в регионах.

17:22 Минюст внёс ФБК в список запрещённых организаций Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и «Штабы Навального»*** в перечень запрещённых организаций. Это следует из списка на сайте ведомства.

17:19 В Белоруссии перезахоронили останки погибших в 1944 году советских военнослужащих В Белоруссии перезахоронили останки советских солдат и офицеров, погибших в 1944 году.

17:19 Гвардиола высказался об интересе «Манчестер Сити» к Кейну Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном трансфере нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

17:15 Тренер сборной России по современному пятиборью подвёл итоги выступления Баташовой в Токио Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев оценил выступление Ульяны Баташовой на летних Олимпийских играх в Токио.

17:15 Опрос показал, сколько россияне тратят на домашних животных Более трети россиян тратят на домашних питомцев до 3 тыс. рублей ежемесячно, говорится в исследовании сети зоомагазинов «Четыре лапы».

17:12 На конкурс «Вкусы России» представили 33 заявки от Подмосковья На национальный конкурс региональных продуктовых брендов «Вкусы России» представили 33 заявки от Московской области.

17:12 Поздняков прокомментировал выход российских гандболисток в финал Олимпиады в Токио Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о выходе национальной женской команды по гандболу в финал Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

17:09 Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.

17:06 В Минздраве считают достижение коллективного иммунитета вопросом месяцев В России необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть достигнут за несколько месяцев, многое зависит от граждан, рассказал первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

17:05 Сборная Италии одержала победу в мужской эстафете 4 × 100 м на ОИ в Токио Итальянские легкоатлеты завоевали золотые медали в эстафете 4 × 100 метров на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.

17:02 В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений Власти Москвы планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений.

17:01 Китаянка Лю Ши Ин стала победителем в метании копья на Олимпиаде в Токио Китайская легкоатлетка Лю Ши Ин стала победителем в метании копья на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.

16:56 Ямайские легкоатлетки выиграли эстафету 4 × 100 м на ОИ Женская сборная Ямайки выиграла легкоатлетическую эстафету 4 × 100 м на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.

16:56 Аналитик рассказал о перспективах курса рубля Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал о перспективах курса рубля.

16:52 Макаров подписал контракт с московским «Динамо» Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров подписал контракт с московским «Динамо».

16:52 Аналитики рассказали о росте числа мошеннических писем на тему лёгкого заработка В II квартале 2021 года в «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 2 млн мошеннических писем, предлагающих «лёгкий заработок», что почти в три раза больше по сравнению с I кварталом 2021-го и с IV кварталом 2020-го.

16:51 В ЦБ назвали объём международных резервов России по состоянию на 1 августа Международные резервы России по состоянию на 1 августа составили $601,003 млрд.

16:47 Гимнасты сборной России получат дополнительные премии за результаты на Играх Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что члены российской сборной по спортивной гимнастике будут дополнительно премированы ФСГР.

16:44 Специалист назвал способ избежать мошенничества с дубликатами сим-карт Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT вид мошенничества, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.

16:39 Кенийка Кипьегон с олимпийским рекордом завоевала золото в беге на 1500 м на ОИ в Токио Кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон завоевала золотую медаль в беге на 1500 м на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.

16:36 Бастрыкин поставил на контроль расследование об убийстве семьи в Хакасии Расследование дел об убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

16:36 Японка Мукаида выиграла олимпийское золото по вольной борьбе в весовой категории до 53 кг Представительница Японии Маю Мукаида стала победительницей олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 53 кг.

16:30 Российские гандболистки обыграли норвежек и вышли в финал ОИ в Токио Сборная Россия одержала победу над национальной командой Норвегии в матче 1/2 финала женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.

16:29 В Пермском крае выявили 475 случаев COVID-19 за сутки В Пермском крае выявили 475 случаев коронавируса за сутки. Как отмечается, 46 заболевших в регионе проходят лечение в больницах, остальные 429 — на дому.

16:27 В Москве отреставрируют памятники героям Отечественной войны В Москве планируют отреставрировать семь памятников в честь героев Отечественной войны 1812 года.

16:26 Итальянский каратист Буза завоевал золото Олимпиады в весе до 75 кг Каратист из Италии Луиджи Буза завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг в дисциплине «кумите».

16:23 Путин прибыл в Челябинскую область Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область, где проведёт совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров.

16:23 Психолог перечислила часто используемые мошенниками приёмы Психолог Анастасия Лысакова рассказала об основных приёмах, используемых мошенниками при общении с гражданами.

16:22 Сербская каратистка Прекович завоевала золото ОИ в Токио Сербка Йована Прекович завоевал золотую медаль в соревнованиях по карате на летних Олимпийских играх в Токио.

16:18 В «Векторе» рассказали, как прекратить распространение коронавируса Для прекращения активного распространения коронавируса необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения.

16:14 Тедеев: тренеры проанализировали каждую мелочь перед финалом с участием Сидакова Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что тренерский штаб национальной команды проанализировал и отработал каждую мелочь перед финальным поединком Заурбека Сидакова на Олимпийских играх в Токио.

16:12 В Белоруссии за сутки выявили 1295 случаев коронавируса В Белоруссии за сутки выявили 1295 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 451 740.

16:05 Аналитики заявили о росте спроса на занятия спортом в первом полугодии в России Спрос на занятия спортом и танцами в первые шесть месяцев 2021 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и в три раза по сравнению с 2019-м, заявили в пресс-службе «Авито».

16:05 Мужская сборная Китая по настольному теннису завоевала золото ОИ в Токио Мужская сборная Китая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях по настольному теннису на летних Олимпийских играх в Токио.