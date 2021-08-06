Euronews: ЕС требует объяснений от Минска по кризису с мигрантами

Евросоюз вновь обвиняет Минск в намеренной отправке мигрантов на белорусско-литовскую границу. Тем временем компания «Иракские авиалинии» объявила об отмене рейсов в Белоруссию, что должно сократить поток нелегалов с Ближнего Востока. Литва начала вылавливать и возвращать мигрантов обратно, в ответ белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «ни одна нога» не должна ступить на территорию его страны из-за границы, передаёт Euronews
Евросоюз вызвал представителя белорусской миссии при ЕС в связи с миграционным кризисом в Литве. Брюссель обвиняет Минск в инструментализации проблемы мигрантов и их намеренной отправке на белорусско-литовскую границу.
Между тем «Иракские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Белоруссию, которыми, как предполагается, нелегалов с Ближнего Востока перебрасывали в Литву.
НАБИЛЯ МАССРАЛИ, официальный представитель Еврокомиссии: Мы приветствуем сообщения о приостановке полётов из Ирака в Белоруссию. Мы следим, мониторим и поддерживаем контакты с иракской стороной на всех уровнях. Эти консультации идут исключительно в конструктивном ключе. Иракская сторона демонстрирует своё стремление сотрудничать и совместно решать проблемы.
На этой неделе Литва начала вылавливать и возвращать мигрантов, которые проникли в страну с территории Белоруссии. В ответ президент Лукашенко распорядился об усилении контроля на границе со своим западным соседом.
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить — ну, мерзавцы полные, но это же их право. Они показали своё лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры наших границ. С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна.
С января литовско-белорусскую границу пересекли свыше четырёх тысяч нелегалов — в 40 раз больше, чем за весь прошлый год. В июне поток резко вырос.
Евросоюз утверждает, что таким способом Минск пытается надавить на Брюссель из-за введённых им санкций. Белорусские власти обвинения отвергают.
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о выходе женской национальной команды страны по гандболу в финал Олимпийских игр в Токио.
Евросоюз созвал на экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией, мероприятие должно пройти 18 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
В II квартале 2021 года в «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 2 млн мошеннических писем, предлагающих «лёгкий заработок», что почти в три раза больше по сравнению с I кварталом 2021-го и с IV кварталом 2020-го.
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT вид мошенничества, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.
Расследование дел об убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что тренерский штаб национальной команды проанализировал и отработал каждую мелочь перед финальным поединком Заурбека Сидакова на Олимпийских играх в Токио.