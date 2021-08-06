Euronews Оригинал

Euronews: ЕС требует объяснений от Минска по кризису с мигрантами
Евросоюз вновь обвиняет Минск в намеренной отправке мигрантов на белорусско-литовскую границу. Тем временем компания «Иракские авиалинии» объявила об отмене рейсов в Белоруссию, что должно сократить поток нелегалов с Ближнего Востока. Литва начала вылавливать и возвращать мигрантов обратно, в ответ белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «ни одна нога» не должна ступить на территорию его страны из-за границы, передаёт Euronews

Евросоюз вызвал представителя белорусской миссии при ЕС в связи с миграционным кризисом в Литве. Брюссель обвиняет Минск в инструментализации проблемы мигрантов и их намеренной отправке на белорусско-литовскую границу. 

Между тем «Иракские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Белоруссию, которыми, как предполагается, нелегалов с Ближнего Востока перебрасывали в Литву. 

НАБИЛЯ МАССРАЛИ, официальный представитель Еврокомиссии: Мы приветствуем сообщения о приостановке полётов из Ирака в Белоруссию. Мы следим, мониторим и поддерживаем контакты с иракской стороной на всех уровнях. Эти консультации идут исключительно в конструктивном ключе. Иракская сторона демонстрирует своё стремление сотрудничать и совместно решать проблемы. 

На этой неделе Литва начала вылавливать и возвращать мигрантов, которые проникли в страну с территории Белоруссии. В ответ президент Лукашенко распорядился об усилении контроля на границе со своим западным соседом.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить — ну, мерзавцы полные, но это же их право. Они показали своё лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры наших границ. С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. 

С января литовско-белорусскую границу пересекли свыше четырёх тысяч нелегалов — в 40 раз больше, чем за весь прошлый год. В июне поток резко вырос. 

Евросоюз утверждает, что таким способом Минск пытается надавить на Брюссель из-за введённых им санкций. Белорусские власти обвинения отвергают. 

Дата выхода в эфир 05 августа 2021 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Александр Лукашенко беженцы Белоруссия Ближний Восток граница депортация Европа Евросоюз Ирак кризис Литва мигранты нелегальная иммиграция Прибалтика санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров