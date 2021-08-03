Euronews: полиция Литвы водомётами разогнала бунт мигрантов, недовольных условиями содержания

Как сообщили литовские власти, причиной бунта мигрантов во временном лагере в деревне Руднинкай стало затопление палаток из-за дождя. Они также отказывались есть выдаваемую там пищу и пить воду, имеющую странный цвет. Для разгона толпы протестующих полиция применила водомёт и слезоточивый газ, передаёт Euronews.

Литовская полиция применила водомёт и слезоточивый газ для разгона толпы мигрантов, взбунтовавшихся из-за плохих, по их мнению, условий содержания во временном лагере в деревне Руднинкай. Нелегалы говорят, что у них на родине было лучше, отказываются есть пищу, которую им дают, и пить воду, имеющую странный цвет.



Причиной бунта, как сообщили местные власти, стало затопление палаток из-за дождя. С начала этого года в Литве задержано уже почти четыре тысячи нелегальных мигрантов — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.



Две трети из них — граждане Ирака, которые прибывают сюда через Минск. Вильнюс и Брюссель обвиняют белорусские власти в организации незаконного пересечения границы.



ИЛЬВА ЙОХАНССОН, комиссар ЕС по внутренним делам: Это провокация режима Лукашенко. Это абсолютно неприемлемо, и мы должны чётко заявить: свободного доступа на территорию ЕС нет! Литва, Евросоюз и страны Шенгенской зоны обязаны предотвратить несанкционированный доступ в Шенгенскую зону.



Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон побывала в Литве в понедельник, когда туда из Белоруссии проникло рекордное число мигрантов — 287 (больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых). Йоханссон пообещала, что Евросоюз выделит Вильнюсу 12 миллионов евро немедленного чрезвычайного финансирования.



Брюссель ввёл масштабные санкции против белорусских властей в июне, после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. В ответ Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет усердствовать в сдерживании мигрантов на пути в ЕС.



Год назад Евросоюз не признал официально оглашённые итоги президентских выборов в Белоруссии, обвинив белорусские власти в фальсификациях. На фоне массовых протестов Лукашенко, которого в очередной раз объявили президентом, развернул жёсткую кампанию против своих политических оппонентов.



Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.