Журналист CNN «раскрыл» тайный замысел Путина — наводнить ЕС мигрантами через Белоруссию

Представители западных спецслужб рассказали CNN, кто виноват в миграционном кризисе на границе Белоруссии и ЕС. Как пишет корреспондент канала Ник Пейтон Уолш, «в этом тёмном деле» свою роль играет ключевая союзница Белоруссии Россия. Журналист напоминает, что в 2015 году Москва «использовала аналогичную схему с мигрантами» в Норвегии и Финляндии. Вполне вероятно, считает Уолш, Минск прислушался к советам Москвы, а также получил от неё информацию и содействие в создании транзитного маршрута.

Корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш побывал в деревне Пошконис, находящейся недалеко от литовско-белорусской границы, и его глазам предстала ужасная картина: сотни беженцев, переживших гонения от террористов, «стали жертвами ошеломляющего своей циничностью заговора авторитарного руководителя Белоруссии Александра Лукашенко», который «сделал этих доведённых до отчаяния людей пешками в своей игре с Евросоюзом, ставки в которой весьма высоки».

Как пишет Уолш, европейские чиновники рассказывают, что аппарат Лукашенко вытягивает из каждого приезжего тысячи евро, а затем «превращает их в оружие». Об этом, в частности, заявляет министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Официальные лица считают, что мигрантов привозят самолётами с Ближнего Востока в Минск, где некие посредники направляют их к литовско-белорусской границе.

Литва называет это «мелочностью» и «массовой местью» за санкции. Представители спецслужб в беседе с CNN рассказали, что без разрешения белорусского государства такая схема не смогла бы работать и что Лукашенко наверняка использует мигрантов, чтобы надавить на ЕС и заставить его сесть за стол переговоров по вопросу снятия санкций. По их убеждению, «в этом тёмном деле» свою роль играет ключевая союзница Белоруссии Россия.

«В 2015 году российское государство использовало аналогичную схему с мигрантами в Норвегии и Финляндии. Вполне вероятно, Белоруссия прислушалась к советам России, а также получила от неё информацию и содействие в создании транзитного маршрута», — пишет Ник Уолш.

В ответ на увеличение числа мигрантов, пытающихся попасть в Литву, страна начала возводить вдоль своей границы прочный забор. Как сообщили литовские власти, в эти выходные количество пересекающих границу мигрантов сократилось до нуля, потому что Литва направила в пограничный район подкрепления и начала через громкоговорители предупреждать мигрантов на арабском, курдском, французском, русском и английском языках.

Власти ЕС также оказали дипломатическое давление на Ирак, и эта страна в ответ приостановила полёты в Минск, а также направила в Белоруссию самолёт, чтобы забрать мигрантов.

Хотя Литва в последние дни добилась определённых успехов в урегулировании кризиса, угроза сохраняется. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что сейчас Белоруссия стремится договориться о либеральном визовом режиме с Пакистаном или Марокко, дабы поток беженцев не иссяк.

Проблемы возникли и у соседей Литвы, поскольку приехавшие в Минск мигранты ищут другие маршруты для проникновения в ЕС. В понедельник Польша заявила о задержании в выходные дни рекордного числа нелегальных мигрантов в количестве 349 человек, в основном из Ирака.

Другая соседка Белоруссии и член ЕС Латвия в понедельник задержала 140 мигрантов, а в выходные несколько десятков. Её министр внутренних дел предложил объявить чрезвычайное положение, а руководство заговорило о необходимости построить лагеря для мигрантов.