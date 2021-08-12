France 2: сопровождать, но не задерживать — французские власти не в силах остановить поток мигрантов через Ла-Манш
Эта сцена повторяется у берегов Па-де-Кале десятки раз за неделю: на переполненной лодке, зигзагами плывущей по Ла-Маншу, мигранты пытаются добраться до Англии, которая находится в трёх часах пути.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Я не уверен, что у них хватит топлива до конца пути.
Сотрудники спецназа следуют за ними на расстоянии нескольких метров, но не останавливают. В этих кадрах заключена вся сложность борьбы с движением нелегальных иммигрантов между Францией и Великобританией. Пересекать Ла-Манш незаконно, но на море полицейским дано указание вмешиваться только в случае потопления. Приоритетом объявлена безопасность мигрантов.
МИШЕЛЬ ДОРЕЗ, майор спецназа: Мы их не задерживаем, это слишком опасно. То есть мы сопровождаем их, обеспечиваем безопасноcть судна…
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Иногда до самой Великобритании.
МИШЕЛЬ ДОРЕЗ: Случалось, что нам приходилось следовать вплоть до Англии.
Единственный шанс помешать пересечению Ла-Манша предоставляется силам правопорядка на берегу, на пляжах Па-де-Кале — до того, как мигранты погрузятся в судно. Например, перехватив лодку. Сейчас такие изъятия происходят ежедневно. Готовившиеся к отплытию мигранты бросили лодку, увидев приближение патруля.
КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE 2: Неужели нет никаких шансов найти пассажиров?
ТЬЕРИ ШЕВАЛЬЕ, майор спецназа: Нет, шансов нет. Они сбежали. Стоит полагать, что они вскоре попытаются снова.
Красивым словам майор не верит. Внезапно появляются двое пассажиров лодки. В дюнах начинается погоня. Победу одерживают мигранты, которые снова скрываются.
ТЬЕРИ ШЕВАЛЬЕ: Это наша повседневная жизнь.
КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE 2: Для вас это задача без конца и края?
ТЬЕРИ ШЕВАЛЬЕ: Да, но это длится уже много лет. Надеемся, что однажды мы найдём решение.
В последние три года кандидатов на пересечение Ла-Манша становится всё больше. В 2019 году попытать удачу в море отправились 2358 человек. В прошлом — 9551 человек. И уже почти 8 тысяч в этом году. Желающие добраться до Великобритании собрались в этом импровизированном лагере на окраине Кале.
МИГРАНТ: Мы расстилаем здесь свои покрывала и ночуем прямо тут.
Как и этот суданец, все они ждут, пока соберут нужную на путешествие сумму.
МИГРАНТ: Всё зависит от перевозчика и от лодки. Если она вёсельная, то это стоит шестьсот евро или что-то вроде того.
КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE 2: А если с мотором?
МИГРАНТ: Тогда тысячу или больше. Две тысячи евро.
Переправы на любой кошелёк. Как поведал нам этот сирийский беженец, существуют даже процедуры безопасной оплаты.
ДРУГОЙ МИГРАНТ: Мы платим перевозчику только по прибытии в Дувр. Мы не платим заранее и не платим на море. Мы отдаём деньги либо наличными, либо через третье лицо, оставшееся здесь. Если у меня получается переправиться, я звоню этому человеку и прошу его заплатить перевозчику.
Несмотря на то что в прошлом году Франция объявила о ликвидации 26 нелегальных структур, сети перевозчиков расширяют поле своей деятельности. Ещё два месяца назад в небольшом городке Данн в 50 километрах от Кале ничего не знали о нелегальных переправах. Но в последние несколько недель на пляжах коммуны выбросило две лодки с пассажирами, не сумевшими добраться до Великобритании.
ОЛИВЬЕ КАРТОН, мэр города Данн: Куртка целая…
Мэр Оливье Картон, не готовившийся к такому, оказался на передовой миграционного кризиса.
ОЛИВЬЕ КАРТОН: Пустые бутылки из-под воды…
Накануне нашей встречи ему пришлось разместить в зале муниципальной столовой обмороженных мигрантов, потерпевших бедствие.
ОЛИВЬЕ КАРТОН: Вот наша муниципальная столовая. Нам пришлось, разумеется, добавить столов и стульев, чтобы разместить около 50 человек.
Приём пришлось устраивать в спешке, без существенной поддержки от властей, сетует чиновник.
ОЛИВЬЕ КАРТОН: Мы не на высоте в сравнении с тем, к чему готовимся. Государство получает от Великобритании деньги за попытки помешать мигрантам пересечь Ла-Манш, но не выделяет дополнительных средств на помощь нам, местным коллективам, которые в конечном итоге оказываются последними, от кого всё зависит.
Столкнувшись с критикой и беспокойством, Франция объявила об удвоении патрульных сил и увеличении средств наблюдения на побережье. На эти цели уйдёт существенная часть 62 миллионов евро, перечисленных в прошлом году Великобританией.
Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.