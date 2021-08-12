France 2: сопровождать, но не задерживать — французские власти не в силах остановить поток мигрантов через Ла-Манш

Число нелегальных мигрантов, стремящихся попасть из Франции в Великобританию по морю, не прекращает расти в последние годы, передаёт France 2. Как отмечает телеканал, французским полицейским с трудом удаётся сдерживать этот поток из-за нехватки средств и людей. Ситуацию осложняет и то, что задерживать нарушителей границы можно лишь до их спуска на воду — на море стражи порядка обязаны лишь обеспечивать безопасность импровизированных судов, сообщается в репортаже.

Эта сцена повторяется у берегов Па-де-Кале десятки раз за неделю: на переполненной лодке, зигзагами плывущей по Ла-Маншу, мигранты пытаются добраться до Англии, которая находится в трёх часах пути.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Я не уверен, что у них хватит топлива до конца пути.

Сотрудники спецназа следуют за ними на расстоянии нескольких метров, но не останавливают. В этих кадрах заключена вся сложность борьбы с движением нелегальных иммигрантов между Францией и Великобританией. Пересекать Ла-Манш незаконно, но на море полицейским дано указание вмешиваться только в случае потопления. Приоритетом объявлена безопасность мигрантов.

МИШЕЛЬ ДОРЕЗ, майор спецназа: Мы их не задерживаем, это слишком опасно. То есть мы сопровождаем их, обеспечиваем безопасноcть судна…

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Иногда до самой Великобритании.

МИШЕЛЬ ДОРЕЗ: Случалось, что нам приходилось следовать вплоть до Англии.

Единственный шанс помешать пересечению Ла-Манша предоставляется силам правопорядка на берегу, на пляжах Па-де-Кале — до того, как мигранты погрузятся в судно. Например, перехватив лодку. Сейчас такие изъятия происходят ежедневно. Готовившиеся к отплытию мигранты бросили лодку, увидев приближение патруля.

КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE 2: Неужели нет никаких шансов найти пассажиров?

ТЬЕРИ ШЕВАЛЬЕ, майор спецназа: Нет, шансов нет. Они сбежали. Стоит полагать, что они вскоре попытаются снова.

Красивым словам майор не верит. Внезапно появляются двое пассажиров лодки. В дюнах начинается погоня. Победу одерживают мигранты, которые снова скрываются.

ТЬЕРИ ШЕВАЛЬЕ: Это наша повседневная жизнь.

КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE 2: Для вас это задача без конца и края?

ТЬЕРИ ШЕВАЛЬЕ: Да, но это длится уже много лет. Надеемся, что однажды мы найдём решение.

В последние три года кандидатов на пересечение Ла-Манша становится всё больше. В 2019 году попытать удачу в море отправились 2358 человек. В прошлом — 9551 человек. И уже почти 8 тысяч в этом году. Желающие добраться до Великобритании собрались в этом импровизированном лагере на окраине Кале.

МИГРАНТ: Мы расстилаем здесь свои покрывала и ночуем прямо тут.

Как и этот суданец, все они ждут, пока соберут нужную на путешествие сумму.

МИГРАНТ: Всё зависит от перевозчика и от лодки. Если она вёсельная, то это стоит шестьсот евро или что-то вроде того.

КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE 2: А если с мотором?

МИГРАНТ: Тогда тысячу или больше. Две тысячи евро.

Переправы на любой кошелёк. Как поведал нам этот сирийский беженец, существуют даже процедуры безопасной оплаты.

ДРУГОЙ МИГРАНТ: Мы платим перевозчику только по прибытии в Дувр. Мы не платим заранее и не платим на море. Мы отдаём деньги либо наличными, либо через третье лицо, оставшееся здесь. Если у меня получается переправиться, я звоню этому человеку и прошу его заплатить перевозчику.

Несмотря на то что в прошлом году Франция объявила о ликвидации 26 нелегальных структур, сети перевозчиков расширяют поле своей деятельности. Ещё два месяца назад в небольшом городке Данн в 50 километрах от Кале ничего не знали о нелегальных переправах. Но в последние несколько недель на пляжах коммуны выбросило две лодки с пассажирами, не сумевшими добраться до Великобритании.

ОЛИВЬЕ КАРТОН, мэр города Данн: Куртка целая…

Мэр Оливье Картон, не готовившийся к такому, оказался на передовой миграционного кризиса.

ОЛИВЬЕ КАРТОН: Пустые бутылки из-под воды…

Накануне нашей встречи ему пришлось разместить в зале муниципальной столовой обмороженных мигрантов, потерпевших бедствие.

ОЛИВЬЕ КАРТОН: Вот наша муниципальная столовая. Нам пришлось, разумеется, добавить столов и стульев, чтобы разместить около 50 человек.

Приём пришлось устраивать в спешке, без существенной поддержки от властей, сетует чиновник.

ОЛИВЬЕ КАРТОН: Мы не на высоте в сравнении с тем, к чему готовимся. Государство получает от Великобритании деньги за попытки помешать мигрантам пересечь Ла-Манш, но не выделяет дополнительных средств на помощь нам, местным коллективам, которые в конечном итоге оказываются последними, от кого всё зависит.

Столкнувшись с критикой и беспокойством, Франция объявила об удвоении патрульных сил и увеличении средств наблюдения на побережье. На эти цели уйдёт существенная часть 62 миллионов евро, перечисленных в прошлом году Великобританией.

Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.