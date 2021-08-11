Euronews: забор на границе с Белоруссией обойдётся Литве в €152 млн

Официальный представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель не будет финансировать из бюджета ЕС возведение заграждений на границе Белоруссии и Литвы для защиты от нелегальных мигрантов. Поэтому правительству Литвы придётся справляться своими силами — причём ориентировочная стоимость этих работ составит €152 млн, передаёт Euronews.
Брюссель не будет финансировать из бюджета Евросоюза строительство забора на границе Белоруссии и Литвы — об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. Ранее комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон в ходе своего визита в Литву заявила, что такое заграждение может быть «неплохой идеей», но это не означает, что выделяемые Литве средства пойдут на его возведение.
АДАЛЬБЕРТ ЯНЦ, официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам: Еврокомиссия не финансирует строительство заборов или барьеров. Мы всегда очень внимательно следим за тем, чтобы средства, которые имеет ЕС в своём распоряжении для управления границами, использовались там, где они наиболее необходимы. В настоящее время в очень тесном сотрудничестве между Еврокомиссией и властями Литвы продолжается работа по определению точных сумм, которые необходимы, — и того, на что именно они будут потрачены.
Таким образом, четырёхметровый забор из стержневой сетки и колючей проволоки на границе с Белоруссией Литве придётся возводить своими силами. Ориентировочная стоимость работ составит 152 миллиона евро.
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