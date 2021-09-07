Welt: скепсис вместо восторга — в России на удивление сдержанно отпраздновали завершение «Северного потока — 2»

Корреспондента немецкого телеканал Welt Кристофа Ваннера удивила та сдержанность, с которой в России отпраздновали завершение строительства «Северного потока — 2». По его словам, Кремль настроен скептически, ведь там понимают, что на пути к запуску проекта возникнет ещё большое количество трудностей. Регулятивные предписания Брюсселя, иски защитников окружающей среды, потенциальная смена власти в Германии — поводов для масштабных празднований пока мало.

А теперь поговорим с нашим российским корреспондентом Кристофом Ваннером. Он с нами на связи из Москвы. Кристоф, в Кремле, должно быть, активно празднуют завершение строительства (газопровода «Северный поток — 2». — ИноТВ), не так ли?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я не очень уверен, что празднования масштабные. Я думаю, Кремль продолжает испытывать скепсис, ведь не стоит забывать, что у газопровода «Северный поток — 2» много противников. Есть факторы, способные помешать проекту, ряд неясностей. К примеру, регулятивные предписания Брюсселя, иски защитников окружающей среды. В Германии скоро пройдут выборы в бундестаг. Может смениться власть. Нужно будет смотреть, какую позицию по трубопроводу займёт новое правительство.

Всё это в России, конечно же, понимают. Вчера в государственных СМИ были новости об этом проекте, но празднования были не настолько масштабными, как я предполагал. Наблюдалась некоторая сдержанность. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что это экономический проект, что по сравнению с СПГ, сжиженным природным газом, который стоит гораздо дороже, в использовании трубопровода больше смысла. Всё это от российской стороны мы слышали уже тысячу раз.

В действительности всё немного сложнее. Это, конечно же, экономический, но и геополитический проект, ведь он существенно усиливает и укрепляет власть России, особенно в том, что касается той позиции, которую она занимает по отношению к враждебно настроенной Украине. Ведь она остаётся важной страной-транзитёром для газовых поставок в Европу.

В этом то и суть, Кристоф, главная проблема. Допустим, что благодаря поставкам газа влияние России на Германию — не будем себя обманывать — усилится. Бывший канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шрёдер занимает пост председателя наблюдательного совета в Nord Stream 2. Какие могут быть последствия у того, что Германия вдруг станет зависимой от российского газа?

КРИСТОФ ВАННЕР: Германия уже многие годы де-факто зависит от российского газа. Где-то 40 процентов потребляемого в стране газа десятилетиями поставляется из России. Фактом также является то, что для Германии Россия всегда была надёжным поставщиком газа, даже в годы холодной войны. Это связано с тем, что зависимость здесь обоюдная. Нам нужен российский газ, а России, как сырьевой державе, нужны деньги, которые мы платим за этот газ. В России неблагополучная экономическая ситуация. И, если она лишится этих доходов, у неё возникнет как минимум такая же большая проблема, как у нас без газа.

Я полагаю, де-факто мы, возможно, даже окажемся в более выгодном положении, чем Россия. Ведь если президент Путин начнёт использовать этот газопровод как геополитическую дубину, можно будет в любой момент перейти на СПГ, то есть сжиженный газ. Для этого нужно будет только построить инфраструктуру, то есть терминалы СПГ, но, если действительно будет нужно, с этим можно будет справиться в относительно короткое время.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.