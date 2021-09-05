Ващиковский критикует «зелёную революцию» ЕС: от смога мы не умрём, а вот от ракеты «Искандер» — вполне возможно

При помощи своего лобби и агентов Москва всеми силами пытается исчезнуть с повестки дня ЕС, уверен экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. По его словам, она не хочет, чтобы ЕС обсуждал вопросы, связанные с ней, и тем более принимал какие-либо решения в отношении неё. В беседе с wPolityce политик предположил, что, скорее всего, со стороны европейских институтов даже не последует реакции на запуск «Северного потока — 2», а даже если она и будет, то самая последняя.

Бывший министр иностранных дел Польши и евродепутат Витольд Ващиковский заявил, что будет предпринимать всевозможные попытки, чтобы слова ЕС о недопустимой гибридной войне Белоруссии против Польши, Латвии и Литвы нашли своё отражение в действиях. В интервью порталу wPolityce.pl он рассказал о возможностях, которые имеет ЕС в плане введения санкций в отношении как институтов, так и физических лиц. Более того, он полагает, что особенно действенным может быть эмбарго на экспорт белорусских товаров. Минск занимает лидирующие позиции в экспорте топлива, нефтепродуктов, а также калийных удобрений. «Предстоит ещё проделать долгий путь, чтобы остановить агрессивные амбиции Лукашенко», — заявил он.

Евродепутат отметил, что учения «Запад-2021», в которых принимают участие 200 тыс. солдат, практически по времени совпадают с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Учения проходят в очень чувствительном месте, в Гродненской области, где проживает многочисленное польское меньшинство, что в свою очередь чревато инцидентами и провокациями. Эти учения включают сценарии защиты от предполагаемого нападения со стороны Польши и ответный ядерный удар по Варшаве со стороны России. «Это не оборонительные учения, это агрессивные действия», — добавил он. Ващиковский также не исключает того, что Лукашенко может соблазнить идея дальнейшего переброса нескольких тысяч беженцев из Афганистана, которым так или иначе придётся оказать помощь. Введённое польскими властями ЧП в приграничных районах он считает целесообразной и вполне оправданной мерой.

В интервью Ващиковский также затронул тему российской агентуры в рядах ЕС. «Всё указывает на то, что в первую очередь российские агенты в ЕС проводят умиротворяющую деятельность, то есть пытаются вычеркнуть российский вопрос с повестки дня. Только я и бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга обратили внимание на факт проведения учений «Запад-2021», на то, что такая большая гибридная акция Лукашенко… не может состояться без ведома и согласия России. За этим определённо должна стоять Россия. И в этом плане тишина. Нет желания проводить дискуссию на эту тему», — объяснил он. По его мнению, Москва стремится к тому, чтобы ЕС как можно меньше обсуждал вопросы, связанные с Россией, и тем более как можно меньше принимал решений в отношении неё.

Пессимистично бывший министр иностранных дел Польши настроен и в плане реакции, которую даст ЕС после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и запущен. «Я думаю, что европейские институты ничего не предпримут… Я полагаю, что они отреагируют последними. Они будут ждать реакции тех, кто несёт ответственность за благословение «Северного потока — 2», то есть они будут ждать ответной реакции госпожи Меркель и Байдена», — предположил он.

Ващиковский также призвал ЕС в этот сложный час не отворачиваться от США из-за того, что произошло в Афганистане, не думать о создании собственных вооружённых сил, потому что для этого нет ни малейших ресурсов. Сегодня вся ответственность за защиту Европы возлагается на НАТО и США, ЕС сам себя не защитит. Более того, Россия в скором времени точно захочет испытать прочность американо-европейских отношений. «Наивно думать, что сейчас мы должны вернуться к какой-то стратегической автономии, начать думать о какой-то европейской армии. Нет», — отрезал он.

В свою очередь, по мнению Ващиковского, стремления России разжигать ограниченный конфликт, который дестабилизирует государства, оправданы, но это необязательно, ведь у неё есть много других инструментов для дестабилизации ситуации в Центральной Европе, поэтому ей вовсе не обязательно нападать, доминировать и оккупировать страны, добавил он. В этом плане Ващиковский подверг критике ЕС, который, по его мнению, слишком беспокоится о новых источниках энергии, о какой-то зелёной революции. «Я часто напоминаю в дебатах, что нашей части Европы ракеты «Искандер», а не смог, угрожают куда больше. Эти ракеты могут попасть в какую-то местность, и в результате мы можем погибнуть, это не произойдёт из-за смога, который якобы больше всего угрожает нам в нашей части Европы», — резюмировал он.