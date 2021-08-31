Польский эксперт не исключил, что «Газпром» атакует Европу под видом технического сбоя

Несмотря на все усилия Германии, в будущем Россия вполне способна применить «газовый» шантаж по отношению к какой-либо из стран Европы, предполагает эксперт из Польского института международных дел Бартош Белищук. При этом сегодня Берлин и Москва всеми силами форсируют запуск газопровода «Северный поток — 2», чтобы «Газпром» не потерял своей репутации, отметил Белищук в интервью Biznes Alert.

«Сегодня «Газпром» подчёркивает, что все поставки, следующие из обязательств компании, осуществляются — есть значительный рост цен, но не кризис в поставках. Однако проблемы с поставками в зимний период, к сожалению, вполне возможны», — говорит порталу Biznes Alert эксперт из Польского института международных дел Бартош Белищук.

В беседе он обращает внимание на то, что аналитики европейского энергетического рынка ищут истинные причины сокращения объёмов поставок газа «Газпромом» в Европу, которое автоматически привело к резкому росту цен. Многие полагают, что поставки вернутся в норму после запуска «Северного потока — 2» и более миролюбивой политики Киева в отношении Москвы. Однако сами такие предположения свидетельствуют о возможных «газовых» манипуляциях в будущем.

Эксперт приводит пример недавнего взрыва на заводе «Газпрома» на Ямале. «Какой бы ни была причина, стоит обратить внимание на более широкий политический контекст. Возможный сбой в поставках, особенно в страны Центральной и Восточной Европы, под предлогом технических проблем или без каких-либо объяснений, это то, что «Газпром» может практиковать, особенно учитывая его многолетние нарушения на рынке», — рассуждает Бартош Белищук. «Если в будущем «Газпром» решится на шантаж какой-либо из стран, сценарий событий может выглядеть следующим: официальное заявление Путина с угрозой, требованием пойти на определённые уступки и через несколько недель или месяцев технический «сбой», — прогнозирует он.

Эксперт также сомневается, справится ли Германия с задачей противодействия в будущем возможному использованию Россией энергоресурсов именно в политических целях. «Следовательно, возникает вопрос, смогут ли немецкие власти дать ответ, если мы окажемся в похожей ситуации, которая явно будет свидетельствовать о политических, а не о технических причинах», — добавляет он.

По его мнению, немцы прилагают всевозможные усилия для того, чтобы как можно быстрее запустить газопровод «Северный поток — 2» и тем самым окончательно навязать Европе энергетическое сотрудничество с Россией, а также уберечь «Газпром» от возможных репутационных потерь из-за задержкки поставок газа.