Wiwo: «Северный поток — 2» достроен — Москва обыграла Европу в «газовые шахматы»

Москва обыграла Европу в газовые шахматы, пишет немецкая газета Wirtschaftswoche. Цены на газ достигли почти рекордных уровней, хранилища в Европе пусты. Не имеет значения, что это — промах рынка или властный расчёт Москвы: борьба за теперь достроенный газопровод «Северный поток — 2» едва ли могла кончиться лучше для Газпрома, а впереди ещё зима.

О том, что газопровод «Северный поток — 2» достроен, было сообщено незамедлительно, отмечает немецкая газета Wirtschaftswoche. И это понятно: для Газпрома и Кремля важно было обратиться к Европе с ясным триумфаторским посланием. «Никто нас не сдержит», — такова его первая часть, адресованная всем противникам проекта в США и Брюсселе, но также и зелёным в Берлине. Вторая часть этого послания звучит с не меньшим триумфом: «В ближайшем будущем это не изменится, об этом мы позаботились». Потому что Газпром благодаря своей стратегии и воле случая занимает такие позиции, что всем, кто до сих пор хочет воспрепятствовать газопроводу, в ближайшие месяцы придётся нелегко.

По сути, речь идёт о трёх препятствиях, которые ещё могут доставить проблемы компании Nord Stream AG с Герхардом Шрёдером во главе, отмечает издание. Первая сложность — это так называемый процесс сертификации. Он должен выполняться Федеральным сетевым агентством Германии, которое подчиняется Министерству экономики. Перед сертификацией министерство должно исключить риск того, что безопасность снабжения в Германии и Европе окажется под угрозой из-за газопровода.

Вторая трудность связана с европейским правом и, в частности, с директивой по газовому рынку, требующей, чтобы эксплуатация газопровода была отделена от поставок газа. То есть, Газпром не может одновременно поддерживать работу газопровода и поставлять газ. Решение суда по этому поводу может затянуться до следующего года. Впрочем, это не остановит начало работы газопровода, тем более что Роснефть уже участвует в переговорах в качестве дальнейшего поставщика газа, чтобы достичь хотя бы поверхностного соответствия требованиям ЕС.

Третьим препятствием может стать присутствие зелёных в новом правительстве Германии после выборов. Они выступают категорически против «Северного потока — 2», как и многие эксперты, которые считают газопровод избыточным для снабжения Германии и Европы.

Однако Газпром хорошо вооружён, потому что у немцев скоро может снова возникнуть ощущение, что без газа из «Северного потока — 2» они не переживут зиму, подчёркивает Wirtschaftswoche. Поэтому с прагматической точки зрения лучше всего ускорить процесс сертификации газопровода. Зависимость от российского газа сейчас демонстрируется немцам особенно отчётливо. Газпром разыгрывает карту, основанную на том, что запасы газа в Европе сейчас малы, как не было уже давно, — поэтому и газ стоит дороже, чем случалось на протяжении долгого времени.

Эта нехватка газа объясняется ситуацией на рынке, продолжает издание. В целом, в снабжении Европы и Германии газом сейчас проявляется всё больший дефицит. С 2022 года Нидерланды прекращают все поставки со своего газового месторождения в Гронингене, а Газпром в этом году поставил столько газа, сколько было предусмотрено по контракту, но в целом меньше, чем можно было надеяться. В действительности объёмы поставок из России сейчас меньше, чем они могли бы быть, в первую очередь, через Украину. И именно поэтому газовые хранилища Германии не так хорошо заполнены, как, например, в прошлом году.

С точки зрения Газпрома разумно не выбрасывать на рынок большие объёмы газа именно теперь, когда появилась возможность компенсировать крайне низкие цены на газ в прошлые годы, чтобы фаза дорогого газа не завершилась слишком быстро. Теоретически, дефицит мог бы покрыть сжиженный газ, к примеру, из США по запросу европейской стороны. Правительство Трампа называло сжиженный газ «газом свободы» или «молекулами свободы» и надеялось превратить его в хит продаж. Это рабочий вариант, только цены в Азии сейчас выше, потому что экономика там действительно резко пошла на рост, так что «молекулы свободы» скорее потекут туда, чем в направлении Европы.

Если зима окажется тёплой, всё не так страшно, признаёт автор статьи. Но если зима будет холодной, низкие запасы в хранилищах и соблазнительная перспектива восполнить дефицит через шикарный новый газопровод «Северный поток — 2» могут ускорить некоторые официальные процедуры. Поэтому Газпром может спокойно ждать зимы. Европейцы, напротив, этого не могут.

Разумеется, в деле присутствует и геополитический аспект. Он говорит о том, что дефицит газоснабжения в Европе связан не только с ситуацией на рынке — тут замешаны и политические мотивы. Например, стремление немного отчётливее показать Европе её зависимость от российского газа.

«В любом случае, Газпром и Кремль с самого начала весьма ловко вели игру вокруг «Северного потока — 2», — заключает Wirtschaftswoche. Теперь газопровод достроен, и европейцам в игре за газ объявлен шах. Когда партия, наконец, завершится, Москва не заставит себя ждать с тем, чтобы объявить и мат.