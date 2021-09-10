Туск: дав своё согласие на «Cеверный поток — 2», Меркель совершила непростительную ошибку

Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было продиктовано «эгоистичными побуждениями» весомой и сильнейшей в экономическом плане Германии, уверен глава партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. В беседе с TVN24 он рассказал, что сама Меркель говорила ему, что для Европы это плохо. Это непростительная ошибка, но по словам Туска, обижаться на Германию не стоит, потому в этом случае Польша станет политическим изгоем.

«Я говорил об этом многократно, и в качестве главы Европейского Совета, и в то время, когда я был премьер-министром — это ошибка, более того, она нахдится в категории непростительных, ведь она чревата серьёзными последствиями. Ошибка, следующая из эгоистичных интересов Германии», — прокомментировал в эфире TVN24 окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» глава партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

«В беседах тет-а-тет Ангела Меркель очень часто говорила, что это очень плохо для ЕС, что не она принимала первоначальное решение, что он уже находится на такой стадии строительства, на которой его невозможно заблокировать», — рассказал он.

Дональд Туск не скрывает того, что в целом негативно оценивает решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2». «Я считаю, что это противоречит интересам ЕС в целом,* не говоря уже о Польше или Украине, впрочем, это все знают», — добавил он.

В интервью бывший премьер-министр Польши объяснил, что «эгоистичное поведение» Германии в Европе приводит к очень серьёзным последствиям. Это обусловлено величиной её экономики и мировой позиции. «В этом плане не может быть никаких оправданий», — подчеркнул он.

С другой стороны, по его словам, Польша немногого добьётся в Европе, в том числе от Германии, если она останется в стороне, обидится на всех и будет обижать всех. «Тогда мы точно не сможем иметь никакого влияния на чьи-либо решения. «Именно эта проблема ставит под сомнение смысл политического курса партии «Право и справедливость», — резюмировал экс-глава Европейского совета.