DE: «проблемы ещё даже не начались» — Европе предрекли газовый кризис этой зимой

Эксперты опасаются дефицита газа в Европе на фоне сокращения поставок и роста цен на этот товар, передаёт Daily Express. Ещё больше ситуацию усугубляет тот факт, что Россия сократила поставки газа в Европейский союз, стремясь оказать давление на немецкое правительство, чтобы там не откладывали введение трубопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию.

На Европу надвигается газовый кризис на фоне сокращения поставок и рекордного роста цен на газ, сообщает Daily Express. Только за последний месяц цена на природный газ взлетела более чем на 35%, и эксперты уже опасаются зимнего дефицита товара.

Как отмечает издание, ещё больше усугубляет и без того непростую для Европы ситуацию то, что Россия сократила поставки газа в Европейский союз. В начале августа стало известно о том, что «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита газа в Европу через Польшу и Украину на конец 2021 года и начало 2022 года.

Соответствующее решение в Москве приняли на фоне завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», который, как ожидается, позволит России удвоить экспорт газа в Европу. На данный момент трубопровод ждёт одобрения немецкого регулятора, на получение которого может уйти до четырёх месяцев.

По мнению экспертов, манёвр нацелен на оказание давления на немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию.

Это привело к увеличению нагрузки на поставщиков газа, а также к росту цен. Аналитики опасаются, что ещё одна холодная зима сделает перспективу газового кризиса ещё более вероятной.

«Люди начинают бросаться словом «кризис», когда речь заходит о Европе», — заявил партнёр компании Again Capital Джон Килдафф. По данным компании, запасы газа в европейских хранилищах ниже средних за пять лет на 16%, что является рекордно низким показателем для сентября.



«Проблемы ещё даже не начались. Европа столкнётся с очень сложной зимой», — приводит Daily Express слова глава EnergyScan, энергетического подразделения французской компании Engie, Жюльен Хоаро.