На посту канцлера Германии Ангела Меркель явно не выдержала испытания, поэтому она покидает политическую сцену как неудачник, уверен евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Он считает, что Варшава, которая на протяжении долгого времени верила, что Меркель — это лучшее, что она могла встретить на своём пути, сегодня чувствует себя обманутой и преданной, сообщает niezalezna.pl.

Ангела Меркель завершает свою карьеру поражением, она оставляет расколотый ЕС, разрушенную восточную политику. Сегодня ЕС стал менее безопасным, потому что, несмотря на позитивную риторику в отношении Байдена, дистанция между ЕС и США увеличилась, в то время как угроза со стороны России лишь выросла. ЕС под её негласным руководством предал интересы Европы, а «Северный поток — 2» лишь проиллюстрировал длинную дорогу на пути к объятиям Москвы. ЕС также потерял Великобританию и в результате оказался под влиянием со стороны Германии. Более того, Меркель оставляет в наследство политику открытых дверей для мигрантов, чреватую террористическимм угрозами, пишет niezalezna.pl.

«Её основные ошибки: «Северный поток—2» и миграционная политика. Именно они привели к однозначно отрицательному балансу периода правления Ангелы Меркель», — заявил евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский в беседе с Gazeta Polska Codziennie. «Что касается «Северного потока — 2 », то я лично испытал то, как она обманывала меня и многих других, объясняя, что это вовсе не политический, а бизнес-проект. В итоге он вырос до геополитического проекта самого высокого ранга», — добавил он.

По мнению евродепутата, Меркель не выдержала испытания, поэтому она покидает политическую сцену как неудачник, а с точки зрения Польши, вдобавок с позором. «Я присутствовал на встрече с Меркель в то время, когда она ещё возглавляла оппозицию в августе 2005 года. Тогда она пообещала — это зафиксировали многие СМИ, — что, будучи канцлером Германии, по пути в Москву она всегда будет останавливаться в Варшаве. Политика в отношении России всегда должна была тесно координироваться с Польшей. Она не сдержала своё слово. На протяжении долгого времени в Польше верили, что Меркель самый лучший немецкий политик, которого Польша только могла встретить на своём пути. Думаю, что сегодня этот тезис не выдерживает никакой критики», — объяснил он.

Он также обратил внимание на то, что в видении Берлина Польша должна быть покладистой и смирной, чётко выполнять его приказы — в противном случае Берлин вынужден её шантажировать, в том числе в финансовом плане. «Я испытал эту наглость на себе, когда, согласно правилам, действующим в Европейском парламенте, после немца я должен был стать главой европейской дипломатии, тогда Ангела Меркель наладила контакт с главами правительств Люксембурга, Австрии и Хорватии, а также звонила в Гданьск и Варшаву, чтобы изменить решение, которое было принято в соответствии с демократическими процедурами», — рассказал он.

Евродепутат уверен, что истинное лицо немецкой политики националистического эгоизма хорошо скрывается за мнимым миролюбием. Он вспоминает, что, когда Польша делала шаги в направлении присоединения к НАТО и ЕС, тогда она могла рассчитывать на руку помощи Бонна — тогдашней столицы Германии. «Но политики Германии времён Бонна больше не существует. Подтверждаются мрачные прогнозы о том, что может означать перенос столицы из Бонна в Берлин. Назначение сына адъютанта Гитлера на пост посла в Варшаве было символической наглостью, смысл которой до сих пор сложно понять. Это действия, которые в символическом плане явно враждебны», — резюмировал Сариуш-Вольский.