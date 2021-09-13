Die Welt: при Меркель Германия стала безоговорочным лидером Европы

Итоги 16 лет правления Ангелы Меркель неоднозначны, но при ней Германия стала безусловным политическим и экономическим лидером Европы, пишет Die Welt. При этом основную роль в формировании лидерской роли ФРГ сыграли кризисы: кризис Еврозоны 2009 года, когда только экономическая мощь Германии спасла многие страны ЕС от банкротства и брексит.

После окончания холодной войны и объединения ФРГ и ГДР в единое государство политические элиты Великобритании и Франции испытывали беспокойство, пишет Die Welt. Они опасались, что объединённая Германия, ставшая самой крупной по населению страной Европы, сможет снова попытаться подчинить себе континент.

Как отмечает издание, в годы правления Ангелы Меркель то, чего боялись Лондон и Париж, фактически стало реальностью — пусть и не в столь воинственной форме. Германия стала бесспорным лидером Европы в экономическом и политическом аспекте. При этом такое развитие истории было в первую очередь не следствием стремления Берлина к росту собственного влияния, а вытекало из двух событий, на которые Меркель поначалу не имела почти никакого влияния: кризис Еврозоны и брексит.

Именно кризис Еврозоны 2008 — 2009 годов поспособствовал тому, что ФРГ впервые стала играть лидерскую роль, отмечает Die Welt. В этот период Германия стала незаменимой страной, поскольку только её экономическая мощь и стабильные финансы были способны спасти страны Южной Европы от банкротства. Что касается Ангелы Меркель, то она политически окрепла и заслужила уважение своих европейских коллег, без устали принимая участие в саммитах по разрешению финансового кризиса. Ей удалось заполнить вакуум лидерства: другие крупные европейские страны, такие как Франция, Испания или Италия, были в слишком плохом финансовом положении, а Великобритания оставалась в стороне, не будучи членом Еврозоны.

После кризиса Еврозоны Меркель утвердилась в роли лидера Европы, пишет Die Welt: брексит лишь только укрепил эти позиции. А в годы президентства Дональда Трампа кто-то даже называл канцлера ФРГ «лидером свободного мира» — однако этот титул был для неё уже чрезмерен.

На самом деле внешнеполитические итоги правления Меркель неоднозначны, отмечает издание. С одной стороны, канцлер сыграла решающую роль в стабилизации ЕС во время двух крупных кризисов — финансового и коронавирусного. Однако ещё один крупный кризис (миграционный) был спровоцирован Меркель самостоятельно, что вылилось в волну популизма в странах ЕС.

Одной из сильных сторон Меркель, отмечает издание, была способность привести различные интересы многих стран ЕС к единым компромиссам, которые отвечали не только общеевропейским интересам, но и немецким. При этом она временами использовала мощь Германии в ущерб своим партнёрам, как в случае с постройкой газопровода «Северный поток — 2». По мнению издания, здесь проявилась эгоистичная и стремящаяся к власти Германия, появления которой опасались во Франции и Великобритании. Однако в целом лидерская роль ФРГ строилась не на продавливании собственных интересов, а на достижении компромиссов, подчёркивает Die Welt.