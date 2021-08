Обозреватель Bloomberg: эпоха Меркель «практически остановила историю Германии»

Германия практически остановилась в развитии за 16 лет пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера, пишет британский историк Нил Фергюсон в своей статье для Bloomberg. Кроме того, по мнению Фергюсона, за это время Меркель совершила сразу несколько серьёзных стратегических ошибок: во время европейского долгового кризиса и миграционного кризиса.

У канцлера Германии Ангелы Меркель много поклонников в англоязычных средствах массовой информации. В ноябре 2015 года журнал The Economist назвал политика «незаменимым европейцем». Месяц спустя Financial Times назвал её «человеком года». Журнал Time провозгласил Меркель «канцлером свободного мира». Когда Дональда Трампа избрали президентом США, The New York Times назвала её «последним защитником либерального Запада». Тем не менее британский историк Нил Фергюсон в своей статье для Bloomberg отмечает, что никогда не был поклонником канцлера.

По словам Фергюсона, на коллег Меркель производит впечатление довольно властного политика со «слегка устрашающей аурой». Однако немецкие избиратели воспринимают её не так. Привлекательность Mutti («мамочки»), как Меркель прозвали в Германии, по мнению историка, заключается в том, что она не заинтересована во власти, а стала канцлером исключительно для того, чтобы обеспечить немцам то, чего они больше всего жаждут: стабильность.

Меркель, которая провела первые 35 лет жизни в ГДР, называет своим любимым фильмом выпущенную в 1972 года киноленту «Легенда о Пауле и Пауле» о двух влюблённых в Восточном Берлине. В одном из моментов фильма Паула говорит Паулю: «Пусть это длится столько, сколько длится. Мы не сделаем ничего, чтобы остановить это, и ничего, чтобы этому помочь». По мнению автора статьи, эта фраза точно резюмирует «странную пассивную любовь между немцами и их лидером».

Меркель была канцлером 16 лет, за время её пребывания на посту сменилось четыре американских президента, четыре президента Франции, пять британских премьер-министров, по восемь премьеров в Италии и Японии. «Как и в случае с Паулой и Паулем, она продержалась дольше, чем ожидалось», — пишет Фергюсон. По его мнению, за это время канцлер совершила сразу несколько серьёзных стратегических ошибок.

Первый раз Меркель ошиблась во время европейского долгового кризиса, в 2010 году охватившего сначала периферийные страны Евросоюза, а затем распространившегося практически на всю зону евро. По мнению немецких экономистов, таких как Ханс-Вернер Зинн, кризис имеет простое объяснение. Пока Германия трудилась, реформируя свой рынок труда, контролируя удельные затраты на рабочую силу и балансируя свой бюджет, «менее щепетильные» периферийные страны жили за счёт дешёвых еврокредитов.

Фергюсон отметил, что события 2020 года показали, что тогда лидерам Европейского союза следовало создать подобие пакета программ восстановления для поддержки стран-членов, пострадавших от пандемии COVID-19, Next GenerationEU и продать еврооблигации, чтобы разобраться с хаосом, в котором оказались банки. Однако для этого Меркель не хватило «стратегического видения».

Даже в разгар пандемии, чтобы провести давно назревшую фискальную интеграцию, которая всегда подразумевалась в проекте единой европейской валюты, потребовался президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Фергюсона, десять лет назад настойчивость Меркель «нанесла экономический ущерб, которого можно было избежать».

Это была не единственная серьёзная ошибка в карьере Меркель. В июле 2015 года в прямом эфире во время телепередачи Меркель довела до слёз юную палестинскую беженку, объяснив, что её семье, возможно, придётся столкнуться с депортацией. «Тысячи палестинцев живут в лагерях для беженцев в Ливане. Если мы сейчас скажем им: «Вы все можете приехать и остаться», мы просто с этим не справимся», — заявила тогда Меркель.

Однако затем Меркель изменила решение, что привело к резкому росту числа заявок на предоставление убежища. В 2015 и 2016 годах убежища в Европе попросили около 1,2 млн беженцев, примерно треть из них сирийцы. Это более чем в два раза превысило число мигрантов, обращавшихся за убежищем в предыдущие шесть лет. Удовлетворены были примерно половина заявок, но только около 80 тыс. из тех, кому было отказано в убежище, депортировали.

Как отмечает Фергюсон, долгосрочные последствия этого решения ещё предстоит выяснить. Впрочем, краткосрочные последствия уже очевидны. По словам автора статьи, приток молодых мужчин из стран с мусульманским большинством привёл к значительному учащению случаев сексуальных преступлений, совершённых против немецких женщин.

Более того, сцены, свидетельствующие о полной потери контроля на европейской границе, определили исход референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году. При этом Меркель не поддержала бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, а немцы недооценили долгосрочные последствия брексита для ЕС.

По мнению Фергюсона, через 16 лет после того, как Мерель впервые была избрана канцлером Германии, страна заметно сдала свои позиции по целому ряду вопросов. В настоящий момент ФРГ лидирует в мире по технологиям прошлого века. Немецкие университеты некогда были предметом зависти всего мира, однако сейчас только Мюнхенский университет входит в 50 лучших высших учебных заведений в рейтинге U.S. News & World Report. А немецкая Бундеслига кажется болельщикам заметно более скучной по сравнению с английской Премьер-лигой. Более того, автор статьи в Bloomberg отмечает, что не видит ни одного современного немецкого писателя, который сравнится, например, с британским писателем Кадзуо Исигуро и китайским фантастом Лю Цысинь.

Когда Ангела Меркель покинет пост, большинство англоязычных журналистов будут приветствовать её политические достижения, однако «быть у власти — не значит быть лидером». А эпоха Меркель, по словам Фергюсона, «практически остановила историю Германии».