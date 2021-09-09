Меркель рассказала о своих планах после политики: поначалу не буду делать ничего

Ангела Меркель дала интервью в Дюссельдорфе, где рассказала о разных моментах своей жизни и планах на будущее, сообщает N-TV. Канцлер отметила, что самым тяжёлым моментом её правления был кризис Еврозоны, а лучшими были моменты, когда удавалось достичь компромиссов. Также Меркель поделилась планами на жизнь после ухода с поста канцлера: по её словам, поначалу она «не будет делать ничего и подождёт, пока что-нибудь не придёт в голову».

Такое случается очень редко, пишет N-TV: канцлер ФРГ Ангела Меркель выступала в Дюссельдорфе, но говорила не о политике, а об общих вещах: об общественном, философском и даже о личном.

Говоря о том, что сформировало её как личность, Меркель упомянула свою учёбу на физическом факультете, где 80% студентов были мужского пола. По словам Меркель, именно тогда она научилась завоёвывать своё место в среде, где доминируют мужчины.

В качестве самого тяжёлого для себя момента Меркель назвала кризис Еврозоны, когда она слишком много требовала от греческих граждан. Самыми лучшими моментами канцлер назвала те, когда удавалось достичь важного компромисса: например, подписание Лиссабонского договора или же согласование коронавирусной помощи странами-членами ЕС.

Издание напоминает, что, выступая в 2017 году на саммите женской «двадцатки», Меркель сказала, что не стала бы приукрашивать себя словом «феминистка». При этом находившиеся с ней на одной сцене женщины (среди которых была и дочь Дональда Трампа Иванка) уверенно назвали себя феминистками. Теперь же Меркель скорректировала свою позицию, отметив, что если речь идёт о равном участии мужчин и женщин в общественной жизни, то она может считаться полноценной феминисткой. Как отмечает N-TV, эти слова канцлера вызвали бурные аплодисменты в зале.

На вопрос о том, покидает ли она пост канцлера со спокойной душой, Меркель ответила «да» и добавила, что считает свой долг выполненным, а Германии теперь нужно что-то новое.

Касательно планов на будущее, Меркель отметила, что хотела бы наверстать упущенное за годы своей политической карьеры. «Поначалу я просто не буду делать ничего и подожду, пока что-нибудь не придёт в голову. Может быть, я захочу что-нибудь написать, отправиться куда-нибудь в путешествие или просто остаться дома», — заявила канцлер ФРГ.