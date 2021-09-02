Svenska Dagbladet: Ангеле Меркель, похоже, придётся задержаться на посту канцлера
После 16 лет на посту канцлера Ангела Меркель, по-прежнему столь же популярная, 26 сентября уйдёт в отставку. За право стать её преемником конкурируют три относительно равносильных кандидата, и у каждого есть свои проблемы, лишающие их симпатий избирателей. Однако, как пишет Svenska Dagbladet, больше всего удивляет то, что, пожалуй, самый унылый кандидат министр финансов Олаф Шольц — или Шольцомат, как его язвительно прозвали за роботоподобное поведение, — в итоге оказался фаворитом избирателей. И это случилось не потому, что Шольц внезапно изменился, а потому, что люди просто выбирают меньшее из зол.
Как отмечает шведское издание, по результатам исследования Der Spiegel, 29% респондентов ответили, что проголосовали бы за социал-демократа Олафа Шольца, если бы это были выборы одного конкретного человека, как, например, на выборах президента в США. 17% проголосовали бы за кандидата от партии зелёных Анналену Бербок, и лишь 14% — за Армина Лашета из партии Ангелы Меркель ХДС. Популярнее всего оказался вариант ответа «никто из вышеперечисленных» — его предпочли целых 40% опрошенных.
«Вот почему многое указывает на то, что Ангеле Меркель придётся остаться на своём посту до тех пор, пока все эти сложные вопросы не решатся, а это может потребовать немалого времени», — прогнозирует автор материала.
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