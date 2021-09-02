Svenska Dagbladet: Ангеле Меркель, похоже, придётся задержаться на посту канцлера

До выборов канцлера в Германии остаётся четыре недели, но до сих пор совершенно непонятно, кто может стать преемником Ангелы Меркель. Как пишет Svenska Dagbladet, три одинаково крупных партии, скорее всего, будут очень долго формировать правительство, и похоже, что Меркель придётся остаться на своём посту до тех пор, пока все эти сложные вопросы не решатся.

После 16 лет на посту канцлера Ангела Меркель, по-прежнему столь же популярная, 26 сентября уйдёт в отставку. За право стать её преемником конкурируют три относительно равносильных кандидата, и у каждого есть свои проблемы, лишающие их симпатий избирателей. Однако, как пишет Svenska Dagbladet, больше всего удивляет то, что, пожалуй, самый унылый кандидат министр финансов Олаф Шольц — или Шольцомат, как его язвительно прозвали за роботоподобное поведение, — в итоге оказался фаворитом избирателей. И это случилось не потому, что Шольц внезапно изменился, а потому, что люди просто выбирают меньшее из зол.

Как отмечает шведское издание, по результатам исследования Der Spiegel, 29% респондентов ответили, что проголосовали бы за социал-демократа Олафа Шольца, если бы это были выборы одного конкретного человека, как, например, на выборах президента в США. 17% проголосовали бы за кандидата от партии зелёных Анналену Бербок, и лишь 14% — за Армина Лашета из партии Ангелы Меркель ХДС. Популярнее всего оказался вариант ответа «никто из вышеперечисленных» — его предпочли целых 40% опрошенных.

Другое исследование демонстрирует, что 70% избирателей ХДС с удовольствием сменили бы Лашета на другого кандидата, хотя до дня выборов и осталось всего четыре недели. Это, по мнению автора материала, является настоящей катастрофой для христианских демократов, которые были у власти в Германии со времён Второй мировой войны практически без перерывов. Худший в истории результат был у партии в 1949 году с канцлером Конрадом Аденауэром. Тогда ХДС набрала 31% голосов, при Армине Лашете христианские демократы застряли где-то около 22%.

Однако данные цифры означают проблемы и в более глобальном смысле: зелёные дышат в затылок двум другим партиям, забирая 17—18% голосов, а значит, трём примерно одинаковым по размеру партиям окажется крайне трудно сформировать правительство, если всё так и будет.

«Вот почему многое указывает на то, что Ангеле Меркель придётся остаться на своём посту до тех пор, пока все эти сложные вопросы не решатся, а это может потребовать немалого времени», — прогнозирует автор материала.

В качестве примера он приводит 2017 год, когда переговоры настолько затянулись, что «новое» правительство Меркель смогло приступить к работе только в середине марта следующего года, притом что Ангела Меркель была очевидным победителем — она набрала 32,9%.

«В тот раз ситуация была не настолько неопределённой. Мир рассчитывал, что Меркель останется, и к ней по-прежнему очень прислушивались в Брюсселе. Сейчас будет не так. Пусть Ангела Меркель и самый опытный политик в Европе, нет никаких гарантий, что её слово будет что-то значить, когда к власти придёт новое немецкое правительство. Из-за ослабленной Германии затормозится всё европейское сотрудничество. А предстоящие следующей весной президентские выборы во Франции ещё больше усиливают неуверенность в завтрашнем дне», — заключает автор Svenska Dagbladet.