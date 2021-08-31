Das Erste: кандидаты в канцлеры Германии показали боевой настрой на первых теледебатах

Кандидаты в канцлеры Германии приняли участие в первых теледебатах в преддверии выборов в бундестаг, сообщает Das Erste. Впервые за последние 16 лет в них не участвовал действующий глава ФРГ. Претенденты подчеркнули различия между друг другом, особенно в том, что касается защиты климата и налогов, а также показали боевой настрой. Но в любом случае ни одна из партий, которые они представляют, не сможет править в одиночку, подчёркивает немецкий телеканал.

До выборов в бундестаг осталось четыре недели. После 16 лет правления Меркель многое изменилось. Впервые действующий канцлер не баллотируется. И впервые в гонке участвуют три главных кандидата от блока ХДС/ХСС, СДПГ и зелёных. Вчера вечером на RTL и N-TV Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок отвечали на вопросы модераторов.

Подчеркнуть различия, показать боевой настрой — этого хотят все три кандидата, которые поборются за пост канцлера через месяц. Особенно очевидно это становится во время обсуждения вопроса защиты климата.

АННАЛЕНА БЕРБОК, кандидат в канцлеры от зелёных: В Бундестаге ХДС и СДПГ, к сожалению, отвергли идею об обязательной установке солнечных батарей на каждую крышу. Из-за этого выход из угольной энергетики значительно отсрочился.

АРМИН ЛАШЕТ, кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза: Вы заковываете промышленность в кандалы, а потом говорите: «Беги быстрее».

Очевидные различия наблюдались и во время обсуждения налогов. СДПГ и зелёные хотят облагать большими налогами самых богатых. ХДС же выступает за налоговые послабления.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии: В программе ХДС и ХСС для этой группы населения запланированы налоговые послабления на 30 млрд. Я считаю, что это неправильно. Особенно после того, как федеральное правительство взяло кредит на 400 млрд.

АННАЛЕНА БЕРБОК: Тут я согласна с господином Шольцем. Эту налоговую надбавку для самых богатых, которую вы (указывает на Армина Лашета) хотите отменить, эти 10 млрд мы должны использовать, чтобы наконец-то вытащить из бедности детей.

Кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС считает, что это…

АРМИН ЛАШЕТ: Глупость. Все эти идеи о повышении налогов. Налог на доход, налог на имущество. Снова вводить их повсюду, понимая при этом, что доходы упадут.

Тема о возможной коалиции, особенно с Левой партией, оказалась очень спорной.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: Они должны признать себя сторонниками НАТО, трансатлантического сотрудничества, сильного, суверенного Европейского союза.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: Вы не можете играть, как Ангела Меркель, и говорить, как Заския Эскен (сопредседатель СДПГ. — ИноТВ). Вы же не всерьёз считаете, что левые разделяют все те взгляды, которые вы здесь озвучили.

А Бербок дистанцировалась от ХДС.

АННАЛЕНА БЕРБОК: Следующее правительство Германии должно создать план по достижению климатического нейтралитета в нашей стране. И, я считаю, сейчас стала очень очевидно, что ХДС определённо не разделяет эту позицию.

Но ясно пока одно: ни одна из трёх партий не сможет править в одиночку.

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.