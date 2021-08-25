Экс-посол США: Проблема Германии в том, что она не может преодолеть тягу к гармонии с Россией

Прощальный визит Ангелы Меркель в Москву показывает, насколько велика пропасть между тем, как Россию воспринимают в Германии и в остальном западном мире, считает бывший посол США в Берлине Джон Корнблюм. В статье для немецкой газеты Die Welt он пишет о том, что Германия может занять одну из центральных ролей в новом мироустройстве, однако для этого ей нужно преодолеть свою тягу к гармонии с Россией.

У Германии есть проблема с Россией, пишет бывший посол США в Берлине Джон Корнблюм в статье для немецкой газеты Die Welt. По его мнению, визит Ангелы Меркель к Владимиру Путину показал пропасть между тем, как Россию воспринимают в Германии и в остальном западном мире. Москва пытается расколоть Европу, а немецкие политики ничего не предпринимают по этому поводу, однако продолжаться так не может, считает Корнблюм.

По его мнению, большинство глав государств и правительств на Западе вряд ли посчитали уместным прощальный визит Ангелы Меркель в Москву ради встречи с «такой враждебной личностью, как Владимир Путин». С точки зрения экс-посла США в Германии, подобный жест со стороны канцлера отчасти мог служить цели дать импульс ХДС на фоне неясных перспектив партии на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Тем самым Меркель попыталась продемонстрировать обеспокоенным избирателям, что Германия продолжает своё «постоянное стремление к гармонии с опасной Россией — несмотря на агрессивные действия другой стороны».

Визит Меркель в Москву теперь, когда полная надежд эра после 1990-х годов ушла в прошлое, показывает, что «пропасть между германским восприятием агрессивно выступающей России и восприятием европейских и атлантических союзников Германии с каждым годом становится всё больше», подчёркивает Джон Корнблюм в своей статье. Этот сбивающий с толку факт отмечает в своей аналитической выкладке и бывший эксперт НАТО по востоку Джон Лаф.

По версии последнего, Россия так завладела немецким сознанием, что продолжение диалога с Москвой рассматривается в Германии как абсолютная необходимость, независимо от обстоятельств. Лаф призывает всех за пределами Германии понять, что сущность и поведение России играют решающую роль в том, как Германия определяет Европу, и что Россия вызывает постоянные нарушения немецкого «душевного покоя».

Проблему Корнблюм видит в том, что «очевидная стратегия России, нацеленная на раскол Европы, вызвала у немецкого канцлера, известной скептическим взглядом на действия России, лишь слабую реакцию». Вероятно, её преемники будут ещё более склонны к компромиссам в том, что касается поведения России, предполагает бывший посол США в Германии.

В своей статье для Die Welt он неоднократно ссылается на британского эксперта Джона Лафа, подробно описывавшего, как Россия использует травматические события в истории Запада для того, чтобы распространять нестабильность на континенте. С точки зрения Лафа, немецкое правительство в последние два десятилетия вело крайне последовательную, но неэффективную политику в отношении Москвы, причём эта политика основывалась на вере в то, что Германия помогает России влиться в демократическую семью европейских государств.

Однако в итоге Германия так и не смогла понять Россию. Более того, Берлин непреднамеренно поддержал становление российского «режима», «враждебно противостоящего интересам и ценностям» Запада.

Между тем, Германия всегда была открыта русской культуре, влияние которой на страну в значительной мере способствовало тому, что люди в Германии считают Россию европейской страной и придерживаются твёрдого убеждения, что оба государства естественным образом дополняют друг друга, а их взаимоотношения являются ключевым признаком Европы, неотъемлемым для её целостности и общей стабильности.

Как отмечает Джон Корнблюм, уже компромисс Джо Байдена по «Северному потоку — 2» показывает, что в будущем США будут видеть в Германии важного представителя западных интересов в Евразии и Китае. При этом маловероятно, что нациям союзников понравится, если Германия станет единственной страной в Европе, которая имеет свои интересы и влияние в России и ориентируется на Восток, считает бывший дипломат.

Поскольку межгосударственные отношения в будущем станут основой для нового миропорядка, возможно, что многие противоречия, возникающие из-за срединного положения Германии между Востоком и Западом, исчезнут в новом, глобальном мире, в котором время и пространство больше не будут существенными аспектами для распределения сфер влияния. Вероятно, как ведущая нация в транспортной, логистической отрасли, системной интеграции и других областях, Германия психологически выберется из центра разобщённой Европы в центр глобального интегрированного мира, предполагает Корнблюм.

Однако до этого предстоит ещё много работы, подчёркивает он. По мнению экс-дипломата, Россия с её большими арсеналами ядерного оружия представляет собой силу, движущуюся к закату и склонную от разочарования выступать против соседей и стран, к которым она не относится на равных. Как лучший друг России Германия могла бы возглавить ЕС и НАТО в том, что касается сопровождения России в её трудном переходе в XXI век. Но взять на себя эту роль Германия может, только если обуздает свою жажду гармонии в отношениях с Россией, заключает экс-посол США Джон Корнблюм в статье, опубликованной немецкой газетой Die Welt.