SZ: фаворит Меркель терпит поражение на вторых теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ

В воскресенье вечером прошёл второй раунд теледебатов кандидатов на пост канцлера Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung. За две недели до выборов в бундестаг противостояние между претендентами обостряется: фаворит Ангелы Меркель Армин Лашет отличился своей «агрессивностью и прямотой» и выступил с жёсткой критикой в адрес социал-демократа Олафа Шольца, что, однако, не помешало последнему подтвердить статус лидера предвыборной гонки.

За две недели до выборов в бундестаг противостояние между кандидатами обостряется: растёт и боевой азарт, и нервное напряжение. В воскресенье вечером состоялся второй раунд теледебатов кандидатов на пост канцлера ФРГ Анналены Бербок («Союз 90/Зелёные»), Армина Лашета (ХДС/ХСС) и Олафа Шольца (СДПГ). Претенденты «обменялись ударами» и представили свои позиции по вопросам, интересующим избирателей. Однако наибольшее внимание привлекла «дуэль» Лашета и Шольца, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Опрос, проведённый ZDF среди телезрителей, подтвердил тенденции предыдущих недель: большинство телезрителей отдало предпочтение социал-демократу Олафу Шольцу. Рейтинг Анналены Бербок, сопредседательницы зелёных, также немного возрос. Армин Лашет, кандидат от правящего блока ХДС/ХСС, стартовавший с очень низкого уровня, продемонстрировал самый большой рост.

Как отмечает издание, выступления трёх кандидатов были явно направлены на их партийные лагеря и послужили мобилизации и укреплению собственного электората. Лашет, который накануне на съезде ХСС призвал к «более жёсткой избирательной кампании», выделился своей «агрессивностью и прямотой» — качествами, которые, как правило, отпугивают неопределившихся избирателей и вдохновляют твёрдых приверженцев.

Лашет воспользовался первой же представившейся возможностью и обвинил Шольца в потере контроля за возглавляемым им Министерством финансов. В качестве доказательства он привёл банкротство финтехкомпании Wirecard и расследование прокуратурой случаев нарушения налогового законодательства в министерстве. Шольц отшутился, но объясниться ему так и не удалось. Лашет «усилил атаку», обвинив Шольца в том, что он «пренебрежительно отзывается о судебной системе», словно«популисты в других странах». Шольц ответил обвинением в том, что Лашет искажает факты, но так и не смог повернуть затянувшуюся конфронтацию в свою пользу, тем более что Бербок также обвинила министра финансов в том, что он не уделял должного внимания борьбе с налоговым мошенничеством и отмыванием денег.

С таким же пылом кандидаты спорили и по вопросу о том, можно ли вступать в коалицию с Левой партией. Хотя Шольц неоднократно подчёркивал, что решение о распределении голосов принадлежит гражданам, отказывался исключать возможность создания коалиции с левыми и почти не выражал озабоченность в отношении внешнеполитической программы левых, Лашет назвал эту тактическую позицию нечестной. Бербок также не захотела отгораживаться от переговоров с левыми, но подчеркнула, что зелёные не хотят нести никакой ответственности за внешнюю политику. Лашет уклончиво отвечал на вопросы о том, готов ли блок ХДС/ХСС присоединиться к какой-либо из коалиций в качестве младшего партнёра.

Затем кандидаты обсудили основные темы: пандемию, налоги, пенсии, жильё и климатическую политику. Стали очевидными различия между кандидатами как в частных вопросах, так и в фундаментальных. Что касается обязательной вакцинации, все трое указали, что готовы потребовать от определённых профессиональных групп сделать прививку от коронавируса.

Фундаментальные различия были выявлены в ходе дискуссии о налоговом бремени, которое ляжет на граждан. Вопрос об экономической ориентации страны, вероятно, впервые привлёк столь пристальное внимание.

Бербок описала свои планы финансирования экологической и социальной реорганизации страны, которые она планирует обеспечить за счёт более высокого подоходного налога для граждан с высокими доходами, последовательного судебного преследования за налоговое мошенничество и за счёт налога на роскошь.

Шольц говорил об «умеренном повышении» цены на квоты на выбросы углерода, стабилизации уровня пенсий, стимулировании жилищного строительства, моратории на повышение арендной платы, едином медицинском страховании, а также — в перспективе — налоге на роскошь, не вдаваясь в подробности получения финансирования. Как и Бербок, он стремится поднять минимальную заработную плату до €12 в час.

Лашет выступил против повышения налогов, отмены частного медицинского страхования и введения налога на роскошь и подчеркнул, что переход к «зелёной экономике» в стране должен быть организован с использованием рыночных стимулов. Он считает повышение минимальной заработной платы опасным для экономики. Однако, в отличие от Бербок и Шольца, он поддерживает перспективу крупной пенсионной реформы. Он убеждён: сказать подрастающему поколению, что всё останется как есть, несерьёзно.

В этом состояла основная разница между кандидатами: в то время как Бербок и Шольц делают ставку на государство и планируют реформировать Германию за счёт налогов, Лашет полагается на силы рынка и предостерегает от усиленного государственного вмешательства.

Через неделю избиратели смогут снова изучить различия между кандидатами — в последнем раунде дебатов, за восемь дней до выборов в бундестаг, пишет Süddeutsche Zeitung.