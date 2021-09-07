SZ: Германия обвинила российских хакеров в кибератаках перед выборами в бундестаг

В преддверии выборов в бундестаг правительство ФРГ призвало Россию «немедленно прекратить свою незаконную кибердеятельность», сообщает Süddetsche Zeitung со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Германии. По данным немецких спецслужб, за кибератаками на депутатов бундестага стоит хакерская группировка Ghostwriter. Как отмечает издание, правительство Германии впервые официально возложило ответственность за её деятельность на Россию.

В преддверии выборов в бундестаг правительство Германии «самым решительным образом» призывает правительство России «немедленно прекратить свою незаконную кибердеятельность». Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе. В течение нескольких месяцев Берлин предупреждал о подрывных манёврах из-за границы, прежде всего из России. По мнению правительства Германии, теперь опасения получили явное подтверждение, сообщает Süddetsche Zeitung.

Как утверждает издание, власти Германии уже давно выражали обеспокоенность в связи с кибератаками. С января хакерская группировка Ghostwriter, проявлявшая активность прежде всего в Польше и странах Прибалтики, стала «оставлять следы» и в Германии. В правительстве отметили, что под её прицелом находятся депутаты бундестага и нескольких земельных парламентов. Группировка якобы пытается получить доступ к учётным записям политиков с помощью так называемых фишинговых писем, отправляемых на частные и рабочие адреса электронной почты. С их помощью хакеры могут заполучать конфиденциальные сведения или распространять ложную информацию.

По данным газеты, у Федерального управления по защите Конституции нет сомнений в том, что за атаками стоит группировка Ghostwriter, «киберакторы российского государства и, в частности, российская военная разведка ГРУ». Как отмечает автор статьи, американская компания в сфере кибербезопасности Mandiant «задокументировала множество случаев». Согласно отчёту компании, подразделение, обозначаемое как UNC1151, с 2017 года распространяло дезинформацию в странах Прибалтики и Польше: аккаунты в Twitter, страницы в Facebook и веб-сайты политиков захватывались с целью распространения ложной или компрометирующей информации.

Правительство уже несколько раз предупреждало депутатов об опасности, пишет издание. Однако впервые ответственность за кибератаки Ghostwriter официально возлагается на Россию. По мнению автора статьи, это говорит о том, что опасения по поводу сценариев, подобных польскому, усилились. Как сообщила пресс-секретарь германского внешнеполитического ведомства, на заседании Российско-германской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности на прошлой неделе статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер потребовал от первого замглавы МИД России Василия Титова «положить конец» атакам.

Ещё весной министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер призвал депутатов бундестага проявить бдительность. По его словам, из-за бреши в безопасности в Facebook «третьей стороне» удалось получить доступ к конфиденциальной информации. Уязвимыми оказались и центральные почтовые серверы. «Чтобы эффективно противостоять этим угрозам, мы все должны внести свой вклад», — заявил Зеехофер. «Либеральные демократии в Европе должны лучше защищать себя от таких атак», — потребовал в понедельник Константин Кюле, депутат СвДП. Он подчеркнул, что необходимы общие стандарты для цифрового наблюдения за выборами и усиленная защита парламента и органов власти, ответственных за проведение выборов, передаёт Süddetsche Zeitung.