Hill: Китай отбирает у России роль «величайшей угрозы мировой безопасности»

По мере того как соперничество с Пекином в разных сферах всё больше обостряется, Соединённые Штаты и их союзники начинают наконец осознавать весь масштаб угроз, которые от него исходят, пишет The Hill. При этом враждебная политика Китая в отношении Америки и других стран Запада уже начала проникать вглубь, что делает его «величайшей угрозой мировой безопасности» на настоящий момент, подчёркивается в статье.

В то время как недавнее празднование 100-летия Коммунистической партии Китая стало главной темой крупнейших СМИ Китая и всего мира, ещё одна важная годовщина осталась практически незамеченной. А между тем 50 лет назад в июле 1971 года Генри Киссинджер, занимавший тогда пост советника президента Никсона по национальной безопасности, совершил тайный визит, чтобы встретиться с первым главой Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. И эта встреча была важной вехой истории, пишет в статье для The Hill известный китайский диссидент и борец за демократию Цзяньли Ян.



В разгар холодной войны с Советским Союзом Никсон и Киссинджер активно «любезничали» с коммунистическим Китаем, что способствовало нормализации китайско-американских отношений в 1979 году, напоминает автор. По его мнению, именно партнёрство с США предоставило тогда Китаю возможность спокойно поднимать свою экономику. И в результате из сотрудничающей нации и экономического партнёра Китай смог вырасти в страну, ставшую «главной национальной угрозой» для безопасности не только США, но и всего мира, подчёркивается в статье.



Конечно, сегодня и Соединённые Штаты, и Китай сильно отличаются от того, какими они были в 1970-е годы, что неминуемо отразилось и на их отношениях, поясняет автор: «За прошедшие годы их дружелюбие умирало медленной смертью». Неслучайно в своём недавнем обращении по случаю вывода войск из Афганистана президент Джо Байден заявил, что США должны «сосредоточиться на укреплении основных сильных сторон Америки, чтобы выдержать стратегическую конкуренцию с Китаем и другими странами, которая действительно определит наше будущее».



Этот важный сигнал означает, что американцы больше не стремятся взаимодействовать с Китаем так, как это было в прошедшие 40 лет, уверен автор. С другой стороны, подобные изменения в отношениях не были неожиданными: «трещины» стали заметны уже во время президентства Обамы, а конфронтационный подход бывшего президента Трампа привёл к торговой войне и торговому соглашению 2020 года, которое Китай не выполнил.



Неслучайно сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни недавно признал всю серьёзность китайской угрозы и заявил, что Китай «делает много плохих вещей» и уже стал для Соединённых Штатов гораздо большим «вызовом» в сфере безопасности, чем Россия, подчёркивается в статье. И похоже, что антагонизм Китая в отношении Запада за последнее время лишь усиливается, пишет The Hill.



Влияние Пекина на такие важные международные организации как, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вызывает серьёзное беспокойство — особенно с учётом того, что Пекин может использовать многосторонние организации в собственных целях, предупреждает автор. По его мнению, ярким примером этого можно считать «отложенную реакцию ВОЗ» после появления первых случаев COVID-19 в Ухани, а также её «слабая настойчивость» в получении от Китая информации о происхождении вируса.



При этом Китай продолжает игнорировать международную критику и обвинения в нарушении прав человека и «жестоком обращении» с разными этническими меньшинствами, отмечается в статье. «Ограничения демократии и инакомыслия в Гонконге и агрессия в адрес Тайваня вызывают ещё большее беспокойство», — подчёркивает автор. Однако Пекин продолжает отметать все обвинения и расценивает свою политику как «внутренние дела» страны.



При этом Киатй вновь занял своё место в Совете ООН по правам человека, чтобы «гарантировать отсутствие международного рассмотрения этих ситуаций», говорится в статье. В частности, недавно Пекин высмеял Соединённые Штаты за попытки поднять проблему нарушения прав человека и в ответ призвал Вашингтон «заняться собственными проблемами», напомнив о движении Black Lives Matter, пишет The Hill.



Параллельно Китай наращивает свою военную мощь и фактически стал главной угрозой в сфере кибербезопасности, если вспомнить многочисленные недавние кибератаки против США и их союзников, подчёркивается в статье. В частности, весной этого года многие правительственные учреждения США, частные компании и важные объекты инфраструктуры подверглись хакерской атаке, а за месяц до этого нападению подверглась и система электронной почты Microsoft, напоминает автор. Обе эти атаки на Западе приписывают Китаю.



«Конечно, США пережили также множество кибератак и случаев кибершпионажа со стороны России, а также Ирана и Северной Кореи», — отмечается в статье. Однако Россия упорно отрицает свою причастность к приписываемым ей взломам систем безопасности. В то время как Китай обычно обходит этот вопрос стороной, и это вызывает всё большую обеспокоенность, что он способен пойти на «предупреждающие выстрелы» с целью продемонстрировать США свой потенциал в атаке на ключевую американскую инфраструктуру, сообщает The Hill.



За десятилетия, прошедшие с того момента, как Никсон и Киссинджер повернулись лицом к Китаю, он успел превратиться из изолированной и обособленной страны в «открыто враждебного соперника Соединённых Штатов», подчёркивает автор. По его мнению, хотя Россия тоже пока остаётся «основной угрозой» для США и их партнёров, её способность к соперничеству сейчас в значительной мере ограничена сложностями, связанными с пандемией COVID-19.



В то время как Китай, несмотря на коронавирус и другие проблемы, начал в последнее время «придавать своим амбициям конкретную форму, тем самым оспаривая положение США как мировой супердержавы», говорится в статье. И по мере того, как соперничество с Китаем нарастает, Вашингтон и его союзники постепенно начинают признавать, какую угрозу он собой представляет: «Необходимо осознать, что угроза со стороны Китая в отношении США уже начала проникать внутрь страны, что действительно делает его сегодня величайшей угрозой мировой безопасности», — заключает автор.