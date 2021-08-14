NKS: попытка Украины сблизиться с Китаем сулит новые разногласия с Западом

На фоне «прохладного» отношения со стороны США и Евросоюза в последнее время Киев взял курс на сближение с Китаем, пишет японское издание Nihon Keizai Shimbun. Однако такие попытки балансировать между Западом и Китаем довольно опасны, поскольку вскоре могут стать причиной новых разногласий, предупреждает автор. По его мнению, это может также негативно отразиться и на отношениях между Китаем и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время стремится всё активнее сближаться с Китаем, сообщает Nihon Keizai Shimbun. Причём это происходит на фоне «прохладного» отношения со стороны США и Евросоюза, на поддержку которых так рассчитывал Киев, отмечается в статье. Но такая дипломатия, которая заключается в попытке «балансировать» между Пекином и Западом, может стать причиной новых разногласий, предупреждает автор.



В конце июня в Киеве официальные представители украинского и китайского правительства подписали документ о сотрудничестве в области инфраструктуры, включая строительство дорог, мостов и железных дорог, а также об ускорении укрепления экономических отношений. И это явно свидетельствует об активном участии Украины в создании обширной экономической зоны в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», подчёркивается в статье.



А в ходе телефонного разговора, состоявшегося 13 июля по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, глава КНР Си Цзиньпин заявил: «В следующем году, в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, мы получим шанс углубить наше взаимодействие. Давайте развивать сотрудничество в области строительства инфраструктуры — например товарные поезда, которые свяжут Китай с Европой», — цитирует Nihon Keizai Shimbun.



Кроме того, Украина недавно отозвала свою подпись из совместного заявления ООН, призывающего к «расследованию нарушений прав человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, вызвав удивление США и европейских стран. Причём практически сразу после этого она начала импортировать вакцину против COVID-19 китайского производства, констатирует автор.



«Украина, с её значительно уступающей военной мощью, нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России. Именно поэтому президент Зеленский хочет вступить в НАТО и ЕС», — говорится в статье. Однако из-за того, что страны Запада не оправдывают надежд Киева, ему приходится искать новых союзников. «Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля», — подчёркивает Nihon Keizai Shimbun.



Проблема в том, что идеи об активном сотрудничестве Киева с Западом никак не удаётся воплотить в жизнь, поясняет автор: «Переговоры о вступлении в НАТО и ЕС не развиваются. В июне президент США Байден, которого украинский лидер просил о скорейшей встрече, чтобы заручиться поддержкой в свете отношений с Россией, начал диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, предпочтя сначала встретиться с ним».



Более того, Байден в итоге даже дал добро на завершение строительства газпровода «Северный поток — 2», который позволит доставлять российский газ в Германию и дальше в Европу, напоминает автор. «После ввода в эксплуатацию данного трубопровода, идущего в обход Украины, стратегическая ценность этой страны снизится», — отмечается в статье.



Кроме того, чем меньше станут транзитные поставки газа, тем меньше денег Украина сможет на этом заработать — и тем сильнее будет финансовый удар по её «и без того потрёпанной экономике», предупреждает автор: «Ситуация развивается в соответствии со сценарием президента Путина, который хочет сохранить своё политическое и экономическое влияние на Украину».



Эти опасения привели к тому, что Зеленский, который вначале крайне внимательно относился к пожеланиям Байдена и даже заблокировал в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей, в результате разочаровался в позиции Вашингтона, поясняет автор: «Он считает, что его не воспринимают всерьёз, и это неудивительно».



По его мнению, теперь Зеленский начал «взвешивать» отношения с Европой и США с одной стороны, и с Китаем — с другой. Пока это скорее «дипломатическая тактика для привлечения внимания» Запада, чем «возмездие», уверен автор. В то же время Киев надеется привлечь серьёзные инвестиции из Китая, который в 2019 году стал крупнейшим торговым партнёром Украины, говорится в статье.



«Это прагматичное решение, направленное на стимулирование экономики, пострадавшей от конфликта с Россией», — пишет Nihon Keizai Shimbun. Однако основная опасность заключается в том, что, если в тот момент, когда необходимо будет «укреплять сплочённость с США и Европой против России», параллельно возникнут какие-то разногласия вокруг Китая, это даст Москве «больше пространства для манёвра», предупреждает автор: «Президент Путин наверняка попытается внести раскол в отношения Украины и Европы, чтобы получить преимущество на переговорах».



Кроме того, активизация Китая в регионе может стать новым яблоком раздора, отмечается в статье: «Пекину важно повысить влияние на Украину, являющуюся воротами в Европу. Достигнутое в июне соглашение об инвестициях в инфраструктуру является результатом усиленного лоббирования». При этом на Балканах и в странах Восточной Европы, куда Китаю уже удалось «проникнуть» ранее, распространяется недовольство и тревога из-за «жёсткого подхода» Поднебесной, пишет Nihon Keizai Shimbun.



Параллельно попытки Киева подружиться с Пекином в качестве «побочного эффекта» могут бросить тень на отношения Китая и России, которые сейчас едины в своей «антиамериканской» позиции и стремительно укрепляют сотрудничество, говорится в статье. «Тем не менее Украина — это регион, который Россия считает своей сферой влияния и который она пытается контролировать любыми средствами», — предупреждает автор.



По его мнению, активизация Китая в качестве дополнительного игрока в регионе может лишь осложнить ситуацию, поэтому президент Путин «внимательно следит за этим». А вопрос о том, насколько эффективно сработает такая дипломатия, в рамках которой Украина пытается «балансировать» между Западом, Китаем и Россией, остаётся открытым, заключает Nihon Keizai Shimbun. И по всей видимости, «важные ориентиры для будущего Украины» президент Зеленский получит во время предстоящей «долгожданной встречи» с Байденом, которая пройдёт в США 30 августа этого года.