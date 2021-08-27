CNBC: в США всё больше образовательных учреждений становятся целями хакеров

С начала года в Соединённых Штатах, как и по всему миру, резко выросло число кибернападений на детские сады, школы и университеты: они не считали себя мишенью для хакеров, поэтому не выработали план действий в такой ситуации. Пока американское правительство работает над соответствующими законами, образовательным заведениям накануне нового учебного года рекомендуется усилить безопасность своих систем, а также обучить учеников и учителей основам безопасного поведения в интернете, передаёт CNBC.

В то время как дети детсадовского возраста и студенты возвращаются, как они надеются, к очному обучению в течение целого года, сегодня утром поступило новое предупреждение о хищниках, которые поджидают их сразу по ту сторону компьютерного экрана. Как сообщила компания по кибербезопасности Check Point Software, всего лишь за этот год число хакерских атак против сайтов образовательных учреждений на мировом уровне уже подскочило на шокирующие 29%, а в США — на 17%, то есть на каждое учреждение в неделю приходится по 443 взлома. Среди них — фишинговые письма, кража личных данных и, чаще всего, вирусы-вымогатели.

ДУГ ЛЕВИН, директор национального центра по обмену информацией по вопросам безопасности в детских садах: Образовательный сектор застали врасплох, потому что он не думал о себе как о возможной мишени. Однако у преступников нет понятия о чести: они нападут на больницы, и мы видели, как они нападают на школы.

Уже подверглись хакерской атаке множество колледжей и университетов, больших и маленьких, включая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), университет Колорадо, Иешива-университет, университет Мэриленда в Балтиморе, а также Медицинский факультет Стэнфордского университета. Кроме того, атаке подверглись сотни школьных округов, включая округ Броуард во Флориде, округ Балтимор, округ Фэрфакс в Вирджинии, Толидо и крошечный округ Ньюхолл неподалёку от Лос-Анджелеса.

ДЖЕФФ ПЕЛЗЕЛ, инспектор школьного округа Ньюхолл: Мы говорим о детях 5—12 лет и остановке их обучения.

Хакеры почти на две недели заблокировали ученикам и учителям доступ к платёжным ведомостям, оценкам и плану занятий и потребовали денег. Инспектор признаёт, что у них не было плана действий на случай кибератаки.

ДЖЕФФ ПЕЛЗЕЛ: Я не думаю, что у большинства школьных округов предусмотрен такой план. У них есть комплекс действий на случай землетрясений, стрельбы в школе и так далее, однако я не думаю, что у большинства есть руководство по действиям в ответ на атаки вирусов-вымогателей.

Инспектор Пелзел не сказал, заплатил ли округ выкуп для возвращения доступа к своим компьютерам, однако команда IBM по кибербезопасности сообщает, что в среднем хакерское взломы школьных систем обходятся почти в 3,8 млн долларов.

В этом году увеличилось число атак против американских предприятий, нефтепроводов и даже поставок продовольствия. Теперь конгресс рассматривает законы, которые обяжут важнейшие компании докладывать о всех кибератаках Министерству внутренней безопасности. Школам же настоятельно советуют срочно удвоить траты на безопасность, блокировать доступ к подозрительным сайтам, систематически менять все пароли, обучить учеников и учителей основам безопасной работы с электронными письмами, делать резервное копирование всех систем в автономном режиме, никогда не пропускать обновление систем безопасности и нанять при возможности команду специалистов по кибербезопасности.

Том Костелло.