СТРАНА: в СБУ отчитались о нейтрализации тысячи кибератак на госресурсы Украины

В пресс-центре Службы безопасности Украины заявили, что за первые шесть месяцев 2021 года специалисты по кибербезопасности смогли нейтрализовать и отбить около тысячи кибератак на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры. Как пишет «СТРАНА», в ведомстве отметили, что активизация таких атак была зафиксирована в апреле — мае, когда происходила концентрация воинских формирований России вдоль украинской границы.
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что за первые шесть месяцев 2021 года её специалисты по кибербезопасности смогли нейтрализовать и отбить около тысячи кибератак на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В ведомстве отметили, что активизация таких атак была зафиксирована в апреле — мае, когда происходила концентрация воинских формирований России вдоль украинской границы.
Киберспециалисты СБУ подготовили материалы для ввода в мае санкций со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины против 224 веб-ресурсов, а также 198 юридических и 15 физических лиц, действовавших во вред государству. Ограничения были применены и к трём электронным платёжным системам, причастным к финансированию террористической деятельности.
В общем по материалам киберподразделения СБУ в январе — июне было начато 334 уголовных производства. Часть из них касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных сетей.
Одно из таких вмешательств было пресечено в ходе масштабной спецоперации, проводившейся совместно с Федеральным бюро расследований, Секретной службой США и Национальной полицией Франции. Спецслужбы пресекли деятельность хакеров, которые своим вредоносным программным обеспечением Egregor и Maze поразили более 150 компаний из Европы и США, нанеся убытков на сумму более $80 млн.
Благодаря киберспециалистам СБУ также была заблокирована работа двух конвертационных центров в Харькове и Житомире, которые нанесли госбюджету Украины ущерб на 5 млрд и 200 млн гривен соответственно.
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