«Вести»: СБУ под руководством американского посольства готовит «дело политологов»

После введения санкций в отношении руководства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и её медиаактивов, СБУ готовит атаку на людей, близких к этой политической силе. Как сообщают источники «Вестей», ограничения и аресты могут ожидать экспертов из пула, который сотрудничал с украинской оппозиционной партией и появлялся в эфирах закрытых телеканалов NewsОne, «112 Украина» и ZIK. Кроме того, по информации издания, эти действия координируют из посольства США в Киеве, где будут согласовывать фамилии перед предъявлением обвинений.

После введения санкций в отношении руководствуа партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и её медиаактивов готовится атака на людей, близких к этой политической силе. Как пишут «Вести», на днях был взят под стражу Юрий Дудкин, постоянный гость эфиров закрытых NewsОne, «112 Украина» и ZIK, а вскоре можно ждать и вручения уведомления о подозрении Михаилу Погребинскому, главе Киевского центра политических исследований и конфликтологии, который считается близким к Виктору Медведчуку.

Источники издания, знакомые с намерениями силовиков, сообщили о вероятном вручении уведомления о подозрении Михаилу Погребинскому. Это один из украинских политологов, в своё время являвшийся советником у премьер-министра Валерия Пустовойтенко, премьера и кандидата в президенты Виктора Януковича, главы администрации президента Виктора Медведчука. Сам Погребинский называет себя соратником и старым другом Медведчука.

«Подозрение ещё не вручено. Но «чёрную метку» уже выписали, и не только ему — будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крыло ОПЗЖ», — сказал источник «Вестей».

По данным издания, ана­логичные санкции могут ожидать еще 5—6 экспертов из пула, который сотрудничал с партией ОПЗЖ и появлялся в эфирах оппозиционных телеканалов.

«Эти коммуникации ведут на улицу Сикорского, где находится посольство США на Украине, там же будут согласовывать фамилии перед разглашением», — сообщает источник.

Ещё один собеседник в экспертных кругах подтвердил, что информация о вероятном скором объявлении о подозрении Михаилу Погребинскому и некоторым другим политологам «утекла» и обсуждается на кулуарном уровне.

«Та же система, что и у Юрия Дудкина, — якобы зафиксированы факты передачи денег со стороны России, их медиагрупп. Точное количество экспертов, по которым придётся удар, и их имена пока неизвестны, но спецслужбы работают очень просто: если у них особо нет доказательной базы — подозрения предъявят тем, чьи фамилии звучат в медиа громче и чаще всего», — считает собеседник в экспертной среде.

Сам политолог в комментарии «Вестям» сообщил, что о вручении уведомления о подозрении узнал от журналиста издания, и опроверг получение любых средств со стороны России.

«Я исключаю возможность документирования того, чего в принципе не было. Официально утверждаю: никаких денег ни от каких структур, тем более медиа, не получал. Около 10 лет назад у меня был грант от фонда «Русский мир» на издание двух книжек, и это — единственные деньги, которые я оттуда получил. Кстати, сами книжки — это двухтомник «Русский язык на Украине», — сказал «Вестям» Михаил Погребинский.

Юрий Дудкин, чьё дело приводят источники «Вестей» в качестве примера, был взят под стражу Печерским судом на два месяца ещё 25 февраля. Его обвиняют по двум статьям: «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности и другим признакам».

СБУ конкретизировала: он создал сеть, в которую входил ряд веб-ресурсов, которые якобы финансировались из России и транслировали «заказной контент». СБУ продемонстрировала записи эфиров на российском ТВ, где Дудкин признавал результаты референдума в Крыму, называя его волей народа, а Украину — «государством, существующим номинально». Показали и записи разговоров, из которых следует, что Дудкин общался с российскими журналистами, которые отправляли его на задания: к примеру, в 2019-м в краеведческий музей Славянска на выставку «Защитники Украины XX–XXI веков», где среди прочего в экспозиции были представлены военная форма и оружие дивизии СС «Галичина».

Задать защитнику Дудкина, Геннадию Борисичеву, вопросы журналистам не удалось. По данным «Вестей», по состоянию на вечер воскресенья сам эксперт находился в главном следственном управлении СБУ по Киеву и области.

«Статью УК 111, или госизмену, применяют, поскольку доказать что-либо ещё сложно. К примеру, чтобы инкриминировать статью 109 «Финансирование терроризма», нужно иметь доказательства этого самого финансирования», — говорит «Вестям» старший партнёр юридической фирмы «Кравец и Партнёры» Рости­слав Кравец.

По мнению юриста, следствие пользуется размытостью формулировки в статье 111 — она очень субъективна: под определение «действия, направленные на изменение территориальной целостности», может попасть, по сути, любая деятельность — будь то выступление на телеэфире в Москве или комментарии украинским СМИ с посылами, которые противоречат официальной «линии партии».

«Берут эксперта, делают экспертизу о том, что высказывания-де «могут подрывать», — и идут с этим в суд. А ведь на судей и надавить можно, чтобы они посчитали эти слова конкретного эксперта направленными на подрыв боеспособности», — считает Кравец.

Внутри самой ОПЗЖ согласны с тем, что подобные действия — удар по «мозговому центру» — лежат в логике процесса.

«Я ещё не слышал, что будут другие эксперты. Но это было бы логично, — говорит «Вестям» депутат от ОПЗЖ Александр Качный. — Нам нужна выдержка. Вспомните, в 2006—2007 годах Партия регионов победила на выборах именно потому, что подвергалась гонениям. Наш метод защиты — исключительно юридический, интеллектуальный: как мне известно, более 50 адвокатов привлечены на контрактной основе для работы, и это лучшие адвокаты. Но пока ни одного судебного процесса нет».