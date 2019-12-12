Лiга.net: «во второй раз на Украину не попадут» — СБУ отозвалось на приезд российских журналистов в Киев

В Службе безопасности Украины назвали приезд в Киев журналистов российского телеканала «Звезда» «спецоперацией Министерства обороны России». В ведомстве изданию «Лiга.net» рассказали, что личности журналистов установлены, и «во второй раз на Украину они не попадут».

Служба безопасности Украины готова в любой момент задержать и выслать «российских пропагандистов с телеканала «Звезда», если они нарушат украинские законы. Об этом изданию «Лiга.net» сообщила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

«В случае нарушения ими закона они будут задержаны и выдворены из страны», — сказала она.

Кроме того, собеседник «Лiга.net» в Госпогранслужбе рассказал, что сотрудники подконтрольного Министерству обороны России канала въехали на Украину с частным визитом.

«Журналистами они не представлялись, тем более «Звезды». Сказали, что к родственникам с частным визитом», — сказал собеседник.

Ещё один источник в СБУ отметил, что личности журналистов установлены.

«Второй раз на Украину они не попадут», — сказал собеседник.

Другой собеседник издания в силовых структурах отметил, что происходящее — спецоперация Министерства обороны России в связи с заявлением президента Украины о том, что российские журналисты могут приехать в Донбасс.

«Провоцируют. Зеленский пригласил посмотреть на Донбасс. Первыми приехали агенты МО РФ делать провокацию, чтобы мы их сразу же выгнали и, тем самым, опровергли слова президента», — пояснил собеседник, призвав «сохранять хладнокровие».