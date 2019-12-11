Вести: сериал с Зеленским в главной роли покажут по российскому телевидению

На российском телеканале ТНТ стартует показ украинского сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Как пишут «Вести», на ТНТ телесериал назвали «оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти на Украине».
Российский развлекательный телеканал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Как пишут «Вести», это будет первый официальный показ украинского сериала в российском телеэфире. Причём, отмечает издание, сериалу дали прайм-тайм.
«Слуга народа» будет идти в России вечером по будням в 19:00 с 11 декабря. В первый день обещают показать сразу три серии. На канале не уточняют, все ли сезоны покажут или только первый, будут ли в показе купюры и будет ли дубляж украинского языка в ленте. На множество вопросов зрителей, не розыгрыш ли это, телеканал отвечает одинаково: «Никаких шуток! Сериал стартует завтра в 19:00!»
«В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале «Слуга народа». А в 2019 году реально стал президентом. Правда в жизни всё оказалось не так весело, как в сериале», — написали в Instagram-аккаунте ТНТ в анонсе. На канале телесериал назвали «оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти на Украине».
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