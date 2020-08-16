NewsOne: украинский депутат заявил о намерении Порошенко устроить госпереворот на День независимости

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в беседе с каналом NewsOne заявил о том, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко готовится осуществить государственный переворот в День независимости Украины, 24 августа.

«24 августа, в день, когда будет возможно провести любые акции, будет попытка переворота. Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом. Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — заявил украинский депутат.

Он также отметил, что для этого дела уже подобрана соответствующая команда — «люди, которые имеют желание и опыт свержения власти».

«Штаб Порошенко возглавил человек, который прошёл не один переворот и «вышел сухим из воды», — Турчинов. Несколько миллионов долларов было выделено на финансирование «Азова», к которым уже присоединился Дмитрий Ярош, который сыграл свою роль в перевороте 2014 года», — сообщил Кива.

Нардеп также отметил, что в СМИ уже сегодня формируется позиция, что это якобы будет демократический процесс со стороны националистов и народа, хотя ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения.

«Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот», — подчеркнул Кива.

По его словам, эта «многослойная история» формируется уже на протяжении полугода, но спецслужбы за происходящим не следят, поскольку Служба безопасности Украины занята коррупционными схемами и личным обогащением, а также давлением на оппозицию.

«Но они пропускают ту ситуацию, которая будет стоить им не только власти, но и жизни. Ведь те, кто придут за ними, помнят вкус крови с 2014 года. Уже в конце месяца мы можем столкнуться с ситуацией, которая окончательно уничтожит нашу страну как независимое государство», — отметил депутат.