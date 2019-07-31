Обозреватель: Украине предрекли переворот из-за отмены военного парада

Отмена проведения парада на День независимости может привести к военному вмешательству и вспышкам насилия, считает украинский композитор Владимир Быстряков. Как пишет «Обозреватель», Быстряков полагает, что военные, которые получили множество наград от бывшей власти, могут начать переворот.

Украина находится в опасности из-за празднования Дня независимости, которое не предусматривает парад: военные могут начать «переворот и волну насилия». Как пишет «Обозреватель», такое мнение высказал украинский и советский композитор Владимир Быстряков. Он отметил, что бывшее руководство страны наделило званиями и орденами «целую группу всевозможных генералов и людей в военной форме».

«И поэтому совершенно не исключено военное вмешательство. До сих пор у нас армия была вне политики. Но я боюсь, чтобы вот этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия», — заявил Быстряков.

По его словам, люди, которые остались вне политики, просто так «кресла не отдадут».

«Слишком много на них висит и преступлений, и крови, и всевозможных вещей», — подчеркнул композитор.