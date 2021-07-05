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СТРАНА: комментатора Дмитрия Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинское Министерство культуры по представлению СБУ внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Как пишет «СТРАНА», всего на данный момент в этом перечне находятся 204 человека.
СТРАНА: комментатора Дмитрия Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины
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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Как пишет «СТРАНА», согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли также российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актёр Роман Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находятся 204 человека.

Как напоминает издание, ранее по представлению Службы безопасности Украины  в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, включили российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Вскоре после этого на сайте министерства культуры и информационной политики, из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, Киркорова убрали.
 
Исключение российского певца из «чёрного» списка в Минкульте пояснили соответствующим письмом СБУ, а в Службе безопасности Украины заявили, что направили его в связи с разъяснением Министерства культуры.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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