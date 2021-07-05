СТРАНА: комментатора Дмитрия Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

20:08
Пять предприятий локализовали свои производства в Москве с начала года
Пять предприятий локализовали свои производства в Москве с начала 2021 года при поддержке столичного правительства.
20:08
Заслуженный спасатель России дал советы на случай эвакуации
Член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал советы на случай эвакуации, например, при наводнении.
20:07
Хачанов прокомментировал выход в 1/4 финала Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов поделился своими эмоциями после победы над американцем Себастьяном Кордой (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвёртом круге Открытого чемпионата Великобритании.
20:04
Шестун объявил сухую голодовку
Осуждённый за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил сухую голодовку из-за этапирования из Торжка в Ногинск. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.
19:53
Матч за Суперкубок России в Калининграде состоится при 70%-ной заполняемости стадиона
Матч Суперкубка России — 2021 между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдёт при 70%-ной заполненности стадиона «Калининград».
19:53
Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» заявил, что «эпидемиологическая обстановка в городе остаётся непростой».
19:51
В Оренбургской области вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19
В Оренбургской области вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Соответствующие изменения будут внесены в указ по борьбе с коронавирусом в течение двух дней.
19:50
На Центральной площади Ижевска вакцинацию прошли почти 5300 человек за неделю
В постоянном пункте вакцинации на Центральной площади Ижевска прививку от COVID-19 сделали почти 5300 человек за неделю.
19:45
В парках и музеях Подмосковья сделали прививки более 1300 человек за день
Более 1300 гостей парков и музеев Московской области сделали прививки от COVID-19 в воскресенье, 4 июля.
19:44
Психолог дал рекомендации по отдыху во время отпуска
Психолог Евгений Фомин дал рекомендации по отдыху во время отпуска.
19:40
Цена нефти марки Brent поднялась выше $77 за баррель
Цена нефти марки Brent в ходе торгов превысила отметку в $77 за баррель впервые с октября 2018 года.
19:40
Обляков: мы сделаем всё, чтобы следующий сезон стал для ЦСКА успешным
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о настрое команды на новый сезон.
19:36
Умерла итальянская певица Рафаэлла Карра
Знаменитая итальянская певица, актриса и телеведущая Рафаэлла Карра скончалась на 79-м году жизни.
19:30
Москва и Петербург попали в топ-10 городов мира по росту цен на жильё
Москва и Санкт-Петербург попали в рейтинг Global Residential Cities Index по росту цен на жильё по итогам I квартала 2021 года.
19:29
Специалист прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с коронавирусом.
19:27
Тарпищев назвал большим успехом выход Хачанова в четвертьфинал Уимблдона
Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал дебютный в карьере выход россиянина Карена Хачанова в 1/4 финала Уимблдона.
19:21
В Греции за сутки выявили 801 новый случай коронавируса
В Греции за сутки выявили 801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
19:19
В Подмосковье планируют открыть 50 новых школ к началу учебного года
В Московской области планируют открыть 50 новых школ и 15 пристроек к учебным заведениям к 1 сентября.
19:19
Сергей Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
Композитор фильма «Москва слезам не верит», автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.
19:13
«Рубин» обыграл «Урал» в контрольном матче
В товарищеском поединке казанский «Рубин» оказался сильнее екатеринбургского «Урала».
19:10
Генконсул Турции в Санкт-Петербурге умер после заболевания COVID-19
В Санкт-Петербурге скончался генеральный консул Турции Мехмет Ферхан Йорулмаз. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По данным РИА Новости, дипломат умер от COVID-19.
19:01
В Подмосковье газифицируют более 1000 населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году
В Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.
19:00
Губернатор Кубани рассказал о ситуации с электроснабжением в Сочи
Электроснабжение в пострадавших от ливней домах в Сочи восстановят после того, как они будут просушены, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
18:57
Манчини высказался о сборной Испании перед полуфиналом Евро-2020
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы со сборной Испании.
18:54
За сутки в Британии зафиксировали более 27 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 27 334 человек.
18:49
Беглов рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в городе.
18:48
Подмосковные театры представили 12 спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины» в 2021 году
Подмосковные театры представили 12 новых спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины» в 2021 году.
18:47
В Москве запустили 650 электробусов по 49 маршрутам за три года
На 49 маршрутах в Москве вышло 650 электробусов за три года, заявили в пресс-службе Дептранса.
18:44
В ЯНАО ввели ограничения на плановую госпитализацию
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничивают плановую госпитализацию жителей. В стационар смогут попасть только привитые от коронавируса пациенты и некоторые категории граждан.
18:44
Чесноков: Хачанов должен играть более надёжно и ровно
Бывший российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу Карена Хачанова над американцем Себастьяном Кордой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Великобритании (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8).
18:41
Moët Hennessy предупредил партнёров в России о приостановке поставок
Французский производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию для оценки последствий принятия в стране закона, касающегося определения шампанского и игристого вина. Об этом сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.
18:38
Онищенко прокомментировал заявление Мантурова об обязательной вакцинации в промышленности России
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что ведомство поддерживает обязательную вакцинацию в российской промышленности.
18:34
В Астраханской области прошли учения авиации ЦВО
На полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения авиации Центрального военного округа (ЦВО).
18:33
Более 130 туристов из России изолированы на Кубе с коронавирусом
В изоляции на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус остаются 137 российских туристов, сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.
18:31
Валуев считает, что судьбу Черчесова во главе сборной России должны решать госчиновники
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев высказался о судьбе главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
18:26
В ХМАО задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа совместно с сотрудниками ФСБ по Тюменской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
18:26
Власти Москвы рассказали о культурных проектах для детей и молодёжи
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский рассказал о культурных проектах для детей и молодёжи.
18:23
В России планируется выпустить до 200 самолётов Ил-112В
Минобороны России и другие заказчики получат до 200 новых военных самолётов Ил-112В, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
18:18
Ротенберг назвал завершившего карьеру Мозякина лицом российского хоккея
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал завершение карьеры форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.
18:17
Володин напомнил о необходимости защищать историческую память
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил выставку, посвящённую 100-летию маршала Советского Союза Виктора Куликова, в Музее Победы в Ржеве.
18:14
Таджикистан мобилизует 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
18:05
В ГД прокомментировали выпуск украинского телеканала с Крымом на карте России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом.
18:05
Росавиация сообщила об увеличении числа рейсов в Японию
В Росавиации сообщили, что «в целях обеспечения перевозки Олимпийской делегации Российской Федерации на период с 19 июля по 6 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полётов в государство Япония по маршрутам Владивосток — Токио — Владивосток с семи до десяти рейсов в неделю и Хабаровск — Токио — Хабаровск с частотой два рейса в неделю».
18:05
Витория рассказал, какого прогресса добился в изучении русского языка
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, какие русские слова успел выучить за время работы с командой.
17:58
Талибы уверены, что Кабул не вернёт под контроль северные районы Афганистана
«Талибан»* уверен, что афганскому правительству не удастся вернуть под контроль взятые боевиками северные районы Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахед.
17:51
Рублёв проиграл Фучовичу в четвёртом круге Уимблдона
В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Великобритании российский теннисист Андрей Рублёв уступил венгру Мартону Фучовичу.
17:48
В РСТ назвали ожидаемым решение по увеличению числа городов для вылетов в Турцию
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал сообщение Росавиации об увеличении числа городов, из которых возобновят рейсы в Турцию.
17:42
«Ахмат» одержал победу над «Шинником» в контрольном матче
Футболисты грозненского «Ахмата» одержали победу над ярославским «Шинником» в товарищеском поединке.
17:33
Спасатель напомнил о правилах поведения в случае наводнения
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации — во время наводнения.
17:32
Патрушев провёл консультации с советником эмира Катара
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник эмира Катара по нацбезопасности Мухаммед аль-Миснад провели в Москве российско-катарские консультации.