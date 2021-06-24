СТРАНА: СБУ признала Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается на сайте Минкульта Украины, однако, по какой причине это было сделано, неизвестно.
По представлению Службы безопасности Украины российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, однако, по какой причине это было сделано, неизвестно.
В ведомстве рассказали, что письмо Службы безопасности о включении Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило к ним 11 июня. И соответствующим приказом министерства от 22 июня король ремейков был включён в этот список.
В Минкульте добавили, что вносят изменения в перечень в соответствии со статьёй 15 закона Украины «О кинематографии» и на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. При этом процедура осуществляется автоматически, ведь, согласно действующему законодательству, полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в списки, ведомство не наделено.
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