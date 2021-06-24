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СТРАНА: СБУ признала Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается на сайте Минкульта Украины, однако, по какой причине это было сделано, неизвестно.
СТРАНА: СБУ признала Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины
Reuters

По представлению Службы безопасности Украины российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, однако, по какой причине это было сделано, неизвестно.

В ведомстве рассказали, что письмо Службы безопасности о включении Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило к ним 11 июня. И соответствующим приказом министерства от 22 июня король ремейков был включён в этот список.

В Минкульте добавили, что вносят изменения в перечень в соответствии со статьёй 15 закона Украины «О кинематографии» и на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. При этом процедура осуществляется автоматически, ведь, согласно действующему законодательству, полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в списки, ведомство не наделено.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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