СТРАНА: исполнителя песни «Трава у дома» признали угрозой нацбезопасности Украины

Украинское министерство культуры и информационной политики внесло фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Как передаёт «СТРАНА», группа выступала «во время так называемого референдума в Крыму в 2014 году», а два году спустя, в 2016, давала концерты в Донбассе.

Фронтмен группы «Земляне», российский музыкант Сергей Скачков попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как отмечает издание, группа выступала «во время так называемого референдума в аннексированном Крыму* в 2014 году», а два году спустя, в 2016, давала концерты в Донбассе.

Министерство культуры вносит изменения в перечень лиц, которые предоставляют угрозу нацбезопасности, по представлению СБУ. Сейчас в этом списке находится 200 фамилий.

Группу «Земляне» создали студенты Ленинградского Радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами «Трава у дома» и «Каскадёры».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

