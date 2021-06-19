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СТРАНА: исполнителя песни «Трава у дома» признали угрозой нацбезопасности Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинское министерство культуры и информационной политики внесло фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Как передаёт «СТРАНА», группа выступала «во время так называемого референдума в Крыму в 2014 году», а два году спустя, в 2016, давала концерты в Донбассе.
СТРАНА: исполнителя песни «Трава у дома» признали угрозой нацбезопасности Украины
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Фронтмен группы «Земляне», российский музыкант Сергей Скачков попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
 
Как отмечает издание, группа выступала «во время так называемого референдума в аннексированном Крыму* в 2014 году», а два году спустя, в 2016, давала концерты в Донбассе.
 
Министерство культуры вносит изменения в перечень лиц, которые предоставляют угрозу нацбезопасности, по представлению СБУ. Сейчас в этом списке находится 200 фамилий.

Группу «Земляне» создали студенты Ленинградского Радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами «Трава у дома» и «Каскадёры». 

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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