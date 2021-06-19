СТРАНА: исполнителя песни «Трава у дома» признали угрозой нацбезопасности Украины

02:44
В Праге почтили павших в Великой Отечественной войне
В посольстве России в Чехии прошёл вечер памяти, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
02:32
В Иране жители на протяжении 19 часов выбирали нового президента
Выборы президента страны в Иране завершились в субботу, 19 июня, в 02:00 по местному времени (00:30 мск), некоторые участки работали дольше.
02:17
Все достопримечательности Ялты закрывают на три дня из-за наводнения
Глава городской администрации Янина Павленко заявила, что власти Крыма закроют доступ ко всем достопримечательностям Ялты на три дня для восстановления порядка после подтоплений.
01:59
Блинкен обсудил с главой МИД Польши угрозу от «Северного потока — 2»
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау якобы представляемую «Северным потоком — 2» угрозу, сообщает официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
01:47
На Кубани нашли новые останки жертв фашистов
В Краснодарском крае найдены останки ещё девяти человек на месте захоронения граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации. В рамках дела о геноциде народов Советского Союза в годы войны Следственный комитет извлечёт останки для их идентификации.
01:33
Псаки: США помогут Киеву в случае обострения ситуации на границе России и Украины
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о подготовке резервных средств для помощи Киеву в случае обострения ситуации на российско-украинской границе.
01:14
В России за сутки потушили 106 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 106 лесных пожаров на площади 3227 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
01:02
Робертсон заявил, что Шотландия смогла огорчить Англию на Евро-2020
Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал ничейный исход матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Англии.
00:57
Моуринью: Азар — невероятный игрок, но недорабатывает на тренировках
Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью высказал мнение о бельгийском нападающем мадридского «Реала» Эдене Азаре.
00:56
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
В Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается в официальной группе областного оперштаба по борьбе с коронавирусом в соцсети «ВКонтакте».
00:44
Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от коронавируса
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что по рекомендации врачей поставил третью прививку от коронавирусной инфекции.
00:43
Саутгейт считает, что Англия не наиграла на победу в матче с Шотландией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный исход матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Шотландии.
00:26
Грушко прокомментировал спекуляции Украины о возможности вступления в НАТО
НАТО должно прекратить поставки оружия Киеву, если организация заботится о сохранении и укреплении безопасности Украины, это же касается и спекуляций о возможности вступления Киева в альянс, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
00:21
Фернандеш о матче с Германией: наша задача — победа в каждом матче
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.
00:16
В Ялте продолжат устранение последствий стихии ночью
Власти Ялты и службы, прибывшие на помощь региону, продолжат устранение последствий наводнения всю ночь, сообщает глава городской администрации Янина Павленко.
00:10
Гилмор признан лучшим игроком матча Евро-2020 Англия — Шотландия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии.
23:57
Террористы совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:48
Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020
Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
23:45
Полиция Петербурга выявила торговцев поддельными справками о COVID-19
Полиция Санкт-Петербурга за 17 и 18 июня выявила пять фактов продажи поддельных справок, связанных с коронавирусной инфекцией, с поличным задержаны трое курьеров.
23:30
В Ялте число пострадавших в результате подтопления увеличилось до 11
Число пострадавших в результате подтопления Ялты из-за сильных дождей в Крыму увеличилось до 11. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу администрации города Янину Павленко.
23:30
Быстров рассказал, как Хиддинк отреагировал на нарушение режима в сборной России
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о случае нарушения режима на одном из сборов национальной команды при главном тренере Гусе Хиддинке.
23:26
Лукаку: надеюсь, Дания сможет победить Россию на Евро-2020
Форвард сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку высказал мнение о предстоящем противостоянии национальных команд Дании и России на чемпионате Европы.
23:16
Эрдоган заявил об успешном испытании турецкой противокорабельной ракеты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успешном испытании отечественной противокорабельной ракеты Atmaca, которая во время стрельб поразила цель. Он также опубликовал видео с нанесением удара по судну.
23:07
«Локомотив-Кубань» станет единственным представителем России в сезоне-2021/22 Еврокубка
Руководство баскетбольного Еврокубка утвердило список участников чемпионата сезона-2021/22.
23:01
Евролига подтвердила участие «Зенита» в сезоне-2021/22
Руководство баскетбольной Евролиги утвердило список участников чемпионата сезона-2021/22.
23:01
В Греции за сутки выявили 469 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 469 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
22:45
В Ялте сняли запрет на въезд
Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, введённый ранее из-за подтопления запрет снят. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкурортов республики.
22:42
Киммих считает, что у Германии есть всё для победы над Португалией на Евро-2020
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча с национальной командой Португалии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.
22:29
Воробьёв рассказал о ситуации с койками для больных COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с койками для больных COVID-19 в Подмосковье.
22:27
Англия вышла на матч с Шотландией самым молодым составом в истории выступлений на Евро и ЧМ
Сборная Англии по футболу вышла на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Шотландии самым молодым составом в истории своих выступление на континентальных и мировых первенствах.
22:18
Российские баскетболисты проиграли команде Турции в контрольном матче
Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Турции в контрольном матче в рамках подготовки к квалификационному турниру Олимпиады в Токио.
22:14
Голикова напомнила о схожести симптомов коронавируса и простуды
Симптомы заболевания коронавирусом могут проявляться в виде насморка, боли в горле и головной боли, напомнила во время брифинга вице-премьер России Татьяна Голикова.
22:11
Женская сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2021
Женская сборная России обеспечила себе путёвку в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.
22:01
Глава ВОЗ поздравил Гутерреша с переизбранием на пост Генсека ООН
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил Антониу Гутерреша, которого Генеральная Ассамблея ООН назначила Генеральным секретарём организации на второй срок.
21:54
Лёв: игра с Португалией не будет матчем только против Роналду
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой Португалии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.
21:45
Россия возобновит авиасообщение с США, Италией и Болгарией
Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с восемью странами по некоторым маршрутам. Страны, о которых идёт речь, — США, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр и Северная Македония.
21:44
Ибрагимович перенёс операцию на колене
Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович перенёс операцию на колене.
21:38
Воробьёв рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Подмосковье.
21:35
СМИ: «Зенит» получит уайлд-кард для выступления в Евролиге
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» получит уайлд-кард для выступления в Евролиге сезона-2021/22.
21:22
Украина вводит санкции против Чемезова
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против четырёх человек, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
21:11
Модрич признан лучшим игроком матча Евро-2020 Хорватия — Словакия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии.
21:11
В Москве возбудили 24 дела из-за продажи поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве возбудили 24 уголовных дела из-за изготовления и сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Три дела уже направили в суд.
21:06
Дабл-дабл Мусиной помог сборной России победить команду Хорватии на женском Евробаскете-2021
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.
21:04
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:58
Хорватия и Чехия сыграли вничью на Евро-2020
Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
20:53
Минкультуры вводит дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры в Москве
Минкультуры России вводит дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
20:46
Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Франции: не самый простой день
Российский гонщик Haas Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
20:38
Самсонова победила Кис и вышла в полуфинал турнира WTA в Берлине
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над американкой Мэдисон Кис в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
20:38
Politico: США приостановили пакет военной помощи Украине
Белый дом временно приостановил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму порядка $100 млн, в который входит летальное оружие. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
20:33
Талалаев: Дания умеет играть в футбол, мы в этом убедились
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.